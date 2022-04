Barbara D’urso in pantofole e grembiule: così non l’abbiamo mai vista: irriconoscibile | VIDEO

By

Barbara D’Urso, una delle conduttrici più note e chiacchierate di sempre. Siamo abituati a vederla con abiti super appariscenti, ma l’avete mai vista con pantofole e grembiule? Sembra un’altra persona, davvero irriconoscibile: vediamo com’è.

Ogni volta, nei suoi programmi la vediamo con abitini, tacchi e make up molto marcato, ma quando torna tra le mura di casa sua è una persona comune come tutti noi: vediamo come si concia quando svolge le faccende domestiche, rimarrete a bocca aperta.

Barbara D’Urso come non l’abbiamo mai vista

Amatissima e allo stesso tempo molto criticata, Barbara D’Urso è uno dei volti più conosciuti del mondo dello spettacolo italiano. Nel corso degli anni, con il suo carisma e il suo sorriso ha conquistato il cuore di milioni di telespettatori.

La famosa presentatrice campana viene spesso attaccata sul web per il suo modo di condurre e anche per i contenuti dei suoi programmi. Sui social, in particolare su Instagram, dove è molto attiva, riceve diversi commenti negativi.

Ma la D’Urso non ha mai risposto ai suoi haters, ha sempre continuato per la sua strada a testa alta ed è proprio grazie a questo atteggiamento positivo che ha raggiunto il successo e l’affetto del pubblico.

Ha già superato da qualche anno i 60 anni, ma Barbara è inarrestabile. Siamo abituati a vederla sempre in forma, curata, con indosso tubini stretti e scollati, per non parlare dei suoi tacchi vertiginosi. Ma l’avete mai vista in versione casalinga? Rimarrete a bocca aperta.

Barbara D’Urso in versione casalinga | VIDEO

Come abbiamo già rivelato, Barbara D’Urso è davvero molto attiva sui social. Diverso tempo fa, la conduttrice ha condiviso un filmato su Instagram in cui si è mostrata in versione casalinga.

Voglio avere lo stesso entusiasmo di Barbara D’Urso.🤣 pic.twitter.com/HpXMMnqCGE — Marietta (@Mariettamitica) April 27, 2022

Il video è diventato virale e in pochissimo tempo ha fatto il giro del web. La bellissima Carmelita, per spolverare i mobili, ha deciso di indossare un grembiule e delle pantofole pelose di color rosa.

Una scelta di stile che ha fatto impazzire tutti. Non capita mai di vederla vestita in questa maniera. Il filmato ha ricevuto diversi commenti negativi, ma i suoi fan più accaniti hanno apprezzato il fatto che Barbara abbia condiviso questo momento così privato della sua quotidianità.