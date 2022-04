Amici, poco fa la conferma: obbligato ad abbandonare la scuola proprio lui | Che dramma

Ecco abbandonerà il talent show di Amici 21. Scopriamo insieme l’eliminato della registrazione della puntata che andrà in onda sabato 30.

Chi abbandonerà la scuola di Amici nella puntata del 30 aprile 2022?

Scopriamo gli spoiler in merito, raccolti durante la registrazione avvenuta ieri, 27 aprile.

Amici 21, ecco chi è al ballottaggio

In base agli spoiler trapelati dalla giornata di ieri, in cui si è svolta la registrazione della puntata che andrà in onda sabato, 30 aprile 2022, su Canale 5, questa nuova puntata di Amici 21 è assolutamente da non perdere.

Come sempre, avranno luogo le sfide tra le tre squadre capitanate da Alessandra Celentano, Rudy Zerbi, Anna Pettinelli, Veronica Peparini, Raimondo Todaro e Lorella Cuccarini.

In base alle anticipazioni, emerge che ha perdere una sfida sarà la squadra Pettinelli / Peparini, che sarà costretta a mandare al ballottaggio l’unico cantante rimasto in team, Albe.

Un’altra sfida sarà persa, invece, dalla squadra Cuccarini / Todaro, che vedrà l’invio al ballottaggio, invece, di un ballerino: Nunzio.

Saranno i due giovani, quindi, a sfidarsi. Uno dei due dovrà abbandonare lo studio del serale di Amici di Maria De Filippi definitivamente.

Chi sarà l’eliminato di sabato 30 aprile

Si sa, tutti gli amanti di Amici di Maria De Filippi seguono gli spoiler per scoprire in anticipo chi abbandonerà per sempre la scuola.

Per ben due volte, però, le principali testate che si occupano di inviare le proprie “spie” per reperire informazioni in merito, si sono sbagliate.

La prima volta quando avevano anticipato l’uscita di Crytical contro Christian (è avvenuto il contrario) e la seconda volta in occasione dello scontro LDA – Nunzio (ad abbandonare la scuola è stato il cantante).

Adesso, quindi, tutti si stanno trattenendo dallo sbilanciarsi riguardo al nome dell’eliminato. Per questa ragione, scopriremo chi è l’eliminato ufficiale soltanto sabato 30 aprile 2022.

Possiamo, però, riportare i pareri del web. Alcuni ritengono che ormai le pile di Nunzio, per varie settimane consecutive al ballottaggio, si siano esaurite e che sia venuto per lui il tempo di abbandonare la scuola.

Altri, invece, non capiscono come sia possibile che Nunzio abbia battuto un colosso come LDA per poi perdere contro Albe. Il giovane, infatti, è stato ultimo in buona parte delle classifiche del pomeridiano e la sua permanenza nella scuola è stata da sempre messa in discussione.

Chi abbandonerà la scuola tra Nunzio e Albe? Per scoprirlo non ci resta che vedere la puntata di Amici del 30 aprile.