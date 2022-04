Tiramisù al limone, un piacere per gli occhi ma soprattutto per il palato: solo 170 calorie

Ecco come preparare il tiramisù al limone, un dolce amatissimo dagli adulti, ma anche dai bambini: il suo sapore ti sconvolgerà.

Uno dei dolci italiani più amati nel mondo è senza dubbio il tiramisù nella sua versione classica al caffè. C’è anche chi lo prepara al cioccolato o alle fragole.

Oggi vi proponiamo una ricetta inaspettata, che vi farà riscoprire il sapore del tiramisù in una nuova veste, quella del sapore al limone. Continuate a leggere e scoprire tutto su questa amatissima ricetta.

Gli ingredienti del tiramisù al limone

La storia dietro l’origine del tiramisù è piuttosto dibattuta. L’enogastronomo Giuseppe Maffioli con Annibale Toffolo, nl 1981, dichiarano che l’invenzione di questo incredibile dolce sarebbe avvenuta tra gli anni ’60 e ’70 a Treviso.

Il dolce sarebbe stato inventato da un pasticcere, Roberto “Loly” Linguanotto, che pare volesse riprodurre dei dolci che aveva conosciuto all’estero.

Oggi la ricetta del tiramisù è nota a tutti, in Italia e all’estero. Adesso vi forniamo tutti gli ingredienti per preparare un dolce rielaborato, al sapore di limone:

500 millilitri di latte

80 grammi di zucchero

la buccia grattugiata di un limone

il succo di un limone

q.b. di savoiardi

250 grammi di mascarpone

Veniamo ora alla preparazione di questo deliziosissimo dolce che siamo sicuri che stupirà tutti i vostri commensali.

Il procedimento per preparare questo fantastico dolce

Per preparare il tiramisù, dovrete dotarvi per prima cosa di una terrina, nella quale unire il mascarpone allo zucchero. Aiutatevi con uno sbattitore elettrico per amalgamare i due ingredienti e per dare vita a una crema morbida.

Quindi, preparate la bagna al limone, versando il latte in un altro contenitore, grattugiando la buccia di un limone e spremendo un limone intero per ottenerne il liquido.

Mescolate bene e bagnate, a uno a uno, i biscotti savoiardi, per poi disporli in ordine all’interno di un contenitore che sarà quello definitivo, che vi permetterà di servire il dolce.

Create il primo strato di biscotti, dopo di che spalmate la crema al mascarpone, in modo da ricoprire interamente i biscotti.

Ripetete il procedimento per 2 o 3 volte, a seconda della dimensione del contenitore, dopo di che lasciate riposare il dolce in frigorifero per 2 ore minimo.

Tirate fuori il dolce dal frigorifero alcuni minuti prima di servirlo e tagliatene delle porzioni quadrate, da servire in abbinamento a un buon caffè, a un tè o a della frutta fresca.

Cosa ne pensate? Riprodurrete la ricetta del tiramisù al limone? Fatecelo sapere!