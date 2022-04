“Sono stati a letto”, Gianni Sperti senza freni a UeD: incastra proprio lei e Riccardo | VIDEO

By

Gianni Sperti sconvolge lo studio di Uomini e Donne. Il famoso opinionista fa delle rivelazioni inaspettate su Riccardo Guarnieri. Proprio lui incastrato con la bellissima dama. I dettagli.

Riccardo Guarnieri nell’occhio del ciclone. Il cavaliere pugliese è stato smascherato dall’opinionista di fiducia di Maria De Filippi, Gianni Sperti. Ecco che cosa ha dichiarato l’ex ballerino. Assurdo.

Gianni Sperti sgancia la bomba a Uomini e Donne

Sono ormai tantissimi anni che Gianni Sperti è la spalla di Tina Cipollari e il braccio destro di Maria De Filippi. Opinionista della trasmissione più seguita di sempre, Uomini e Donne, l’ex ballerino professionista di Amici è amatissimo dai telespettatori.

Ironico, sagace, pungente ma anche estremamente dolce, Sperti ha conquistato il cuore del pubblico che lo segue e lo ama alla follia. Molto attivo sui social, adora condividere con i suoi tantissimi seguitori ogni momento della sua vita privata e professionale.

Gianni Sperti ha molto a cuore il salotto dei sentimenti di Maria De Filippi e si batte affinché i protagonisti del famoso dating show di Canale 5 portino massimo rispetto al lavoro della padrona di casa e della sua redazione.

Più volte è stato lui a smascherare i comportamenti poco corretti di dame e cavalieri portandoli all’attenzione di tutti. Ebbene, il famoso opinionista lo ha fatto di nuovo. Proprio lui ha smascherato Riccardo Guarnieri. Ecco che cosa ha fatto il cavaliere tarantino con una famosissima dama. Incredibile.

Il famoso opinionista incastra Riccardo Guarnieri

Tra i protagonisti indiscussi del trono over di Uomini e Donne non possiamo non menzionare Riccardo Guarnieri. L’ex fidanzato di Ida Platano è ritornato nel salotto dei sentimenti di Maria De Filippi solo da qualche settimana eppure ogni puntata si parla prevalentemente di lui e delle sue frequentazioni.

Sul suo conto ha qualcosa da dire anche Gianni Sperti. Il famoso opinionista di Uomini e Donne, parlando del cavaliere pugliese e delle sue conoscenze, ha fatto delle insinuazioni piuttosto pesanti.

Senza freni e inibizione alcuna, ha dichiarato che a suo parere, Riccardo e una delle dame del parterre, sono stati a letto. La signora in questione, è Gloria. Come ben saprete, Guarnieri ha iniziato una conoscenza con Gloria ma le cose tra di loro non sono andate nel verso giusto, dopo che Riccardo ha deciso di conoscere anche un’altra dama, Mariagrazia.

Così, Gloria, ha scelto di chiudere con Guarnieri. Sebbene i due, dopo uno scontro verbale abbiano provato a ricominciare, hanno fallito in questo tentativo. Gianni, proprio nel corso dell’ultima puntata di Uomini e Donne, ha preso parola su questa questione e ha affermato che secondo lui, Riccardo avrebbe volentieri accettato di riappacificarsi con Gloria e ricominciare da capo perché a suo dire tra i due c’è stato più di un semplice bacio.

Gianni Sperti ha insinuato che Riccardo e Gloria abbiano fatto l’amore. Non arriva nessuna smentita né conferma da parte dei diretti interessati che dinanzi a queste affermazioni sono apparsi piuttosto imbarazzati. Sperti avrà ragione?