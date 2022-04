Soleil, scoppia la ‘rissa’ proprio con lei: succede il finimondo dopo il GF Vip | VIDEO

La sesta edizione del Grande Fratello Vip si è conclusa da diverse settimane, ma Soleil Sorge continua a catturare l’attenzione del pubblico. Nelle scorse ore, la nota influencer è stata protagonista di una vicenda molto spiacevole.

Soleil Sorge, è stata la protagonista della sesta edizione del Grande Fratello Vip. All’interno della casa più spiata d’Italia ha fatto molto parlare di sé, ma nelle scorse è accaduto l’impensabile tra lei e alcuni suoi ex compagni d’avventura: scopriamo cosa è accaduto poco fa.

Il gesto di Soleil Sorge dopo il GF Vip 6

Sono trascorse diverse settimane dalla fine della sesta edizione del reality di Alfonso Signorini, ma per Soleil Sorge i riflettori non si spengono mai. Nelle scorse ore, la nota influencer ha pubblicato un tweet dove ha comunicato di aver fatto delle “pulizie primaverili”, ovvero di aver tolto il follow ad alcune persone sul suo account IG.

Friendly reminder: è il momento di fare le pulizie Primaverili. Out with the old in with the new. Tenete solo cose superbe e ciò che vi illumina l’animo✨💋 Xoxo — Soleil Anastasia Sorge (@Soleil_stasi) April 23, 2022

Ma sapete a chi ha smesso di seguire? Non ci crederete mai, ma tra queste persone c’è Alex Belli, Delia Duran, Jessica, Lulù e Clarissa Selassié. Un gesto che significherebbe un allontanamento netto.

Non sappiamo perché sia finita la chimica artistica con il noto attore di Centovetrine e nemmeno il motivo per cui abbia troncato con le tre principesse etiopi. Ma la reazione degli ex gieffini non si è fatta attendere: scopriamo cosa è accaduto.

La reazione di Alex Belli, Delia Duran, Jessica e Clarissa Selassié

Dopo il gesto inaspettato di Soleil Sorge, durante il compleanno di Delia Duran, la festeggiata, Alex Belli e le tre principesse Selassié hanno deciso di pubblicare una serie di Instagram Stories per rispondere all’opinionista de ‘La Pupa e il secchione show’. Nel filmato, si vede l’attore che ironizza dicendo:

“Oggi è la giornata del defollowing. Ci defollowiamo tutti quanti.”

Ma cosa sta succedendo? Io sto volando.🤣✈ pic.twitter.com/zikUjwFXGf — Marietta (@Mariettamitica) April 26, 2022

I motivi per cui non corra più buon sangue non lo sappiamo, ma in una recente intervista rilasciata a ‘Fanpage.it’, l’ex gieffina italo americana ha raccontato che dopo la fine del Grande Fratello Vip 6 non è rimasta in contatto con Alex Belli, ma solamente con Sophie Codegoni, Alessandro Basciano e Katia Ricciarelli.