Questo è il frutto di maggio più contaminato: purtroppo piace a tutti | Colmo di pesticidi

Un frutto di maggio tra fragole, ciliegie ha mostrato avere tracce di contaminazione dai pesticidi che deve mettere in allerta sui potenziali rischi.

Ci viene consigliato di assumere sia la frutta che la verdura per seguire una dieta corretta. Tuttavia non tutti sono a conoscenza di quanto pesticida può essere ancora presente su questi alimenti.

Nella produzione di frutta e verdura a livello industrializzato e per la rimozione di ogni possibile parassita, è necessario ricorrere a insetticidi, erbicidi e fungicidi.

Per quanto il loro utilizzo migliori i raccolti agricoli, limitando il rischio di perdita o di scarsa qualità, il loro impiego immancabilmente finisce nei nostri piatti.

Lavare accuratamente frutta e verdura, strofinandole o spazzolandole, aiuta a rimuovere parte dei residui, ma non li elimina completamente.

Secondo uno studio realizzato su 14.000 generi alimentari, un particolare frutto risulta essere il più contaminato praticamente nel 92% dei casi.

In Francia sono stati eseguiti numerosi controlli sanitari i quali hanno dimostrato che oltre la metà di verdura e frutta sono contaminati da pesticidi.

Gli stessi che sono reputati responsabili di essere tossici per la riproduzione o perturbatori endocrini e addirittura cancerogeni.

Le conseguenze del controllo sono estremamente inquietanti. Si è rilevata la presenza di un pesticida ad alto rischio in più della metà (51%) dei controlli.

Uno degli alimenti potenzialmente più contaminati comprende le mele, nelle quali è stato riscontrato con una certa frequenza il fludioxonil. Si tratta di un fungicida che si sospetta essere un perturbatore endocrino.

In ogni caso, la frutta più inquinata di tutte è la ciliegia. Fino al 92% delle ciliegie sono contaminate da pesticidi altamente pericolosi.

Questo studio evidenzia come gli alimenti biologici risultino significativamente meno inquinati, in particolare per via del bando di questi pesticidi per per questo modo di produrre gli alimenti.

La stagione delle ciliegie è tra i mesi di aprile e agosto, la sua raccolta può durare dai 100 ai 130 giorni e il suo prezzo è più alto all’inizio della stagione.

Il clima ha un effetto importante sui tempi di maturazione e raccolta delle ciliegie, infatti in inverno, i ciliegi hanno bisogno di accumulare ore fredde per fiorire correttamente in primavera.

Un inverno eccessivamente caldo ritarderà la stagione dei fiori di ciliegio. La pioggia e le basse temperature ritardano la maturazione

Per quanto i prodotti biologici possano contaminati da alcuni pericolosi pesticidi, la percentuale presente in questi alimenti è decisamente inferiore agli altri prodotti in modo industriale.

Gli alimenti biologici sono una valida alternativa per tutte le fasce di popolazione che sono maggiormente colpite dagli effetti negativi dei pesticidi, come ad esempio le donne in stato interessante, i bambini o gli adolescenti.