Maria De Filippi, programma cancellato da Mediaset: era seguito da milioni di italiani

Non arrivano buone notizie per i seguaci di Queen Mary. Mediaset ha deciso che uno dei suoi programmi più seguiti sarà cancellato dai palinsesti televisivi. Ecco di quale trasmissione mariana stiamo parlando e perché è arrivata questa drastica decisione.

Batosta per Maria De Filippi

Maria De Filippi si può considerare sicuramente la regina della televisione italiana. Sono ormai tantissimi anni che la moglie di Maurizio Costanzo è presente sul piccolo schermo e le trasmissioni da lei condotte non hanno mai deluso.

La De Filippi è senza alcuna ombra di dubbio, una delle presentatrici più seguite e amate d’Italia. Ha un numero di follower importante e seppur lei non abbia dei profili social ufficiali, può contare su tantissime fanpage che esprimono solo ammirazione nei suoi riguardi.

Definita da tutti come Queen Mary, è davvero la regina del piccolo schermo. Da anni è al timone di programmi di grande successo come Amici, Tu si que vales e Uomini e Donne ma arriva una notizia inaspettata.

Proprio una delle sue trasmissioni più popolari è stata cancellata dai palinsesti Mediaset. Per quale ragione i vertici di Cologno Monzese hanno preso questa drastica decisione? Scopriamolo.

Quale programma mariano è stato cancellato

Purtroppo i fan di Queen Mary dovranno fare i conti con una decisione molto drastica presa da Mediaset. I piani alti di Cologno Monzese hanno deciso di cancellare, almeno per quest’anno, dai palinsesti televisivi una delle trasmissioni di Maria De Filippi più seguite di sempre. Stiamo parlando di Temptation Island.

Il reality dei sentimenti condotto da Filippo Bisciglia, questa estate, con molta probabilità non vedrà la sua solita messa in onda. Questo format, nato seguendo le orme di Vero amore, riscuote un successo clamoroso dal lontano 2014 ma per il 2022, sembra che i vertici Mediaset abbiano deciso di rinunciarvi.

Per il momento, non sono ancora arrivati dei comunicati ufficiali però i listini pubblicati da Publitalia che si occupa di esporre la programmazione di Mediaset per i prossimi mesi, in relazione agli spazi pubblicitari da comprare, Temptation Island non è presente.

Perché è stata presa questa decisione? In realtà, è già da qualche tempo che si mormora di una chiusura del programma. Qualche settimana fa, TVBlog aveva già annunciato questa ipotesi e la ragione da ricollegarsi a problemi legati ai diritti di format.

Per il momento, tutto resta avvolto nel mistero più totale. Temptation Island ha sempre raccolto dati di ascolti più che positivi grazie anche alla presenza di Filippo Bisciglia che non si è ancora espresso sulla questione.

Poco attivo sui social, il conduttore storico di Temptation Island non ha dato alcuna comunicazione ufficiale in merito. I fan sono in attesa che sia proprio lui a parlare.