Isola dei Famosi, penale salatissima per Jeremias Rodriguez | Stangata allucinante

By

Isola dei Famosi, sapete quanto è costato a Jeremias Rodriguez l’abbandono del reality? Penale salatissima per il secondogenito di casa Rodriguez, stangata allucinante per lui.

Jeremias Rodriguez costretto a cacciare una barca di soldi. Sapete quanto dovrà sborsare il fratellino minore di Belen Rodriguez per aver detto addio all’Isola dei Famosi? Cifre assurde.

Jeremias Rodriguez, il naufrago più polemico dell’edizione 2022

Non è la prima volta che il fratello di Belen Rodriguez prende parte ad un reality. Negli anni scorsi, lo abbiamo visto protagonista di un’altra edizione dell’Isola dei Famosi e anche del Grande Fratello Vip insieme alla sorella Cecilia. Non sembra però che questo tipo di spettacolo faccia al caso suo e lo ha ammesso proprio il secondogenito del clan Rodriguez durante la sua ultima diretta con Ilary Blasi.

Dopo essere stato eliminato al televoto per decisione del pubblico, come tutti gli altri naufraghi Jeremias ha avuto la possibilità di tentare di proseguire la sua avventura su playa sgamada ma ha deciso di abbandonare definitivamente il gioco dichiarando di aver partecipato all’edizione 2022 del reality solo per il padre e che il mondo dei game show non fa al caso suo.

Chiaramente, l’abbandono del gioco comporta una penale piuttosto salata. Sapete quanto sarà costretto a sborsare Jeremias per aver detto bye bye all’Isola dei Famosi?

Penale salatissima per l’ex naufrago

Quando i vipponi decidono di prendere parte ad un reality, che sia l’Isola dei Famosi o qualsiasi altro, come per esempio il Grande Fratello, devono firmare un contratto che prevede delle clausole specifiche.

Tra esse, l’adesione incondizionata alle regole del gioco e la sottoscrizione ad accettare il pagamento di una penale nel caso in cui decidano di abbandonare definitivamente il reality senza l’eliminazione diretta o una eventuale squalifica.

Il secondogenito del clan Rodriguez, Jeremias, è stato eliminato al televoto per decisione del pubblico ed è finito su playa sgamada, l’isola delle seconde opportunità, preferendo tornare in Italia per riabbracciare la famiglia ma soprattutto la fidanzata.

L’uscita definitiva di Jeremias dal gioco non è gratuita. Sapete che penale gli tocca pagare per l’abbandono? Davvero salatissima. La cifra che i naufraghi devono sborsare per l’abbandono volontario del survival game è stimata presuntivamente, sui 50.000 euro.

Si dice che questa cifra sia la stessa prevista anche per i concorrenti che prendono parte ad un altro famoso reality Mediaset, il Grande Fratello. Insomma, una cifra piuttosto esosa.

È toccata, dunque, una sorte diversa al fratellino di Belen che a differenza di Patrizia Bonetti e di Jovana Djordjevic che non hanno dovuto pagare alcuna penale perché costrette a rientrare in Italia per problemi legati alla salute, il giovane Rodriguez sarà costretto a versare una bella somma di denaro.