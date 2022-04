Ida di UeD finisce nei guai, smascherata a centro studio: “Ha preso tutti in giro” | VIDEO

Problemi in arrivo per Ida Platano. La parrucchiera bresciana, famosa dama del trono over di Uomini e Donne, è stata smascherata pubblicamente. A fare una confessione senza precedenti è proprio lei.

Ida Platano travolta dalla bufera mediatica

Ida Platano si può considerare sicuramente una delle dame più chiacchierate del trono over di Uomini e Donne. Protagonista indiscussa da tanti anni del salotto dei sentimenti di Maria De Filippi, non è riuscita ancora a trovare il cavaliere della sua vita o meglio questo è quello che racconta lei.

Da quando è rientrato in studio il suo ex fidanzato, Riccardo Guarnieri, le cose sono cambiate. Nessuno crede che tra i due ci sia stato un ritorno di fiamma in trasmissione, anzi.

Alcuni ‘gossippari’ esperti di Uomini e Donne, ritengono sulla base di alcune informazioni giunte sui loro social, che la dama di Brescia e il cavaliere pugliese, in realtà non si siano mai lasciati ma abbiano continuato a sentirsi anche durante tutti questi mesi, all’insaputa di Maria De Filippi e della redazione.

Ida Platano, insomma, non la racconta giusta ma non è solo il suo rapporto con Riccardo a far tanto discutere. Sapete che cos’altro è successo? A fare una confessione inedita su di lei è un’altra ex protagonista di Uomini e Donne.

Ida Platano continua ad essere al centro dell’attenzione e a far discutere tutti. Solo qualche settimana fa, la dama bresciana ha chiuso la sua frequentazione con Alessandro Vicinanza.

Il salernitano, che non è stato risparmiato dalla furia di Maria Di Filippi, aveva iniziato a frequentare un’altra donna scesa per lui, Desirée, ma le cose tra di loro non sono andate bene.

Seduta a centro studio, Desirée ha espresso il suo disappunto affermando di essersi sentita umiliata e in difficoltà con Alessandro che conduce un tenore di vita decisamente più alto rispetto al suo.

Ad intervenire nella discussione è anche Ida Platano. La dama bresciana ha affermato che anche lei si è trovata più volte, durante le sue uscite con Vicinanza, in difficoltà perché il cavaliere salernitano prediligeva posti lussuosi e chic che non sono alla portata di tutti.

Si è scatenata una vera e propria bufera social. A quanto pare però, Ida Platano ha preso in giro tutti. La dama è stata smascherata da un’altra ex protagonista di Uomini e Donne. A parlare è Barbara De Santi.

La professoressa, che non si vede in trasmissione da un bel po’ di anni, ha pubblicato sul suo profilo Instagram delle stories nelle quali racconta una verità di cui nessuno era a conoscenza.

Ida, che tanto si è lamentata di essersi trovata in difficoltà con Alessandro perché l’ha sempre portata in luoghi super chic, in realtà non è estranea a questi posti. La stessa Barbara l’ha incontrata qualche tempo fa in un ristorante molto lussuoso di Brescia, il Reverso Tower dove una porzione di carne può arrivare a costare anche 40 euro.

Insomma, un ristorante che non tutti possono permettersi. Ida sta facendo uno scivolone dopo l’altro e purtroppo, a detta del pubblico, tutte queste bugie le costeranno caro.