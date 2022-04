“Harry è malato”, dramma in casa reale: Meghan Markle trema | Questa non ci voleva

Un altro dramma per la Royal Family, ma questa volta i protagonisti sono Harry e Meghan. Il secondogenito di Carlo e Lady Diana è molto malato e la sua consorte teme il peggio. Questa non ci voleva proprio.

Il principe Harry non sta bene e la sua consorte Meghan Markle ha paura che le sue condizioni di salute possano peggiorare drasticamente. Dramma nella casa reale, nessuno si aspettava una notizia del genere per il nipote prediletto della Regina Elisabetta.

Il principe Harry sta male

Non sono stati messi semplici, questi, per i duchi del Sussex. Harry e Meghan sono da settimane al centro di gossip e pettegolezzi per via del loro matrimonio che a quanto pare sarebbe sul punto di giungere al capolinea.

Se da una parte si parla delle presunta infedeltà di lei e di paternità illegittime di lui, a preoccupare ora i sudditi non solo del Regno Unito ma anche dell’America, non è il loro matrimonio ma le condizioni di salute del principe.

Il secondogenito di Carlo e Lady Diana non sta bene e la sua consorte è preoccupata che le sue condizioni di salute possano degenerare da un momento all’altro. Ma che cosa sta succedendo al nipote prediletto della Regina Elisabetta? Non arrivano purtroppo buone notizie oltreoceano.

Meghan Markle preoccupata per il suo principe

L’adorato nipote della Regina Elisabetta, il principe Harry, non sta bene. Il consorte di Meghan Markle sta attraversando un periodo privato molto complicato e a farne le spese è la sua salute fisica e mentale.

Fonti vicine alla Royal Family fanno sapere che il secondogenito del Principe Carlo e di Lady Diana Spencer soffre di attacchi di panico e di ansia che gli provoca tremori e assenza di respiro.

Lui stesso, in un’intervista rilasciata a Oprah Winfrey, aveva confessato solo qualche tempo fa, di essere perennemente in stato di allerta. Qualcuno vicino ai duchi del Sussex ha parlato invece addirittura di qualcosa di ancora più grave.

Harry soffrirebbe di una schizofrenia paranoica, la stessa che ha colpito la mamma del defunto duca di Edimburgo e che purtroppo è stata presente anche nella vita di altri membri della famiglia Windsor- Mountbatten.

Anche al principe Harry toccherà questo triste destino? Intanto il settimanale tedesco Meine Freizeit, fa sapere che il principe Harry è seguito da una psicoterapeuta che lo sta aiutando ad affrontare anche i suoi momenti di stress e di ansia.

Oltretutto, il duca del Sussex ha deciso di lavorare ad un libro di memorie temendo forse che la lucidità che ha adesso, potrebbe abbandonarlo in futuro.