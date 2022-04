Gemma Galgani, la dama di UeD devastata dal tragico lutto | Che sofferenza

Attimi terribili per la famosa dama di UeD, Gemma Galgani, distrutta dal terribile lutto. Momenti che non dimenticherà mai: chi è venuto a mancare.

Lei è conosciuta da tutti gli italiani per via della sua partecipazione al rinomato programma televisivo condotto dalla famigerata Maria De Filippi, ovvero Uomini e Donne. Sono ormai diversi anni appunto che la vediamo scendere dalle rinomate scale presenti all’interno del programma ed intraprendere un nuovo giorno con il sorriso stampato sul volto. Siamo inoltre abituati a vederla in determinate occasioni scontrarsi con la famosa opinionista Tina Cipollari, nei quali lei stessa mostra un determinato carattere. Per questo motivo infatti ci è difficile pensare cosa effettivamente accade nella sua quotidianità lontana dai riflettori del dating show.

Ebbene, dovete sapere che spesso ciò che si mostra davanti ad una miriade di persone non è ciò che realmente ci rappresenta. In questi ultimi giorni la donna ha comunque preso parte al programma sfoggiando con lei un sorriso ammaliante, dietro al suo volto apparentemente felice però vi era e vi è tuttora un pensiero che straziante che non l’abbandonerà mai.

Questi infatti sono stati e saranno giorni difficili per lei, il terribile lutto affrontato di petto non abbandonerà mai la sua mente, lasciando inoltre un vuoto incolmabile nel cuore. Entriamo nel dettaglio per capirne di più e fare chiarezza sulla situazione.

Gemma Galgani, terribile lutto per la dama di UeD: di chi si tratta

Come via abbiamo già anticipato, spesso chi decide di prendere parte ad un programma di tale portata li fa essendo consapevole di esporsi davanti ad un vasto pubblico di telespettatori. Per questo motivo infatti in molti tendono a non mostrare il proprio carattere e le proprie debolezze. La donna in queste ore sta affrontando dei momenti particolarmente difficili. Per chi non lo sapesse infatti alcuni anni fa la famosa dama ha dovuto dire addio alla persona più importante della sua vita: sua madre.

Da allora ogni suo giorno è tormentato dal ricordi felici accumulati negli anni assieme a lei, ogni mattina il suo primo pensiero va solo ed esclusivamente a lei. La madre è venuta a mancare esattamente giorno 25 aprile, per questo motivo infatti ogni anno decide di dedicarle un pensiero, un omaggio, che possa in qualche modo legarla nuovamente a lei. Nelle scorse ore appunto ha deciso di pubblicare sul suo profilo Instagram post indirizzato proprio a lei.

“Oggi è il triste anniversario che sigilla un altro anno senza di te, mamma Rosina , e la tua perdita continua ad essere la più grande mancanza della mia vita. Si può compensare l’affetto di un’amicizia, riempire il cuore con un nuovo amore, essere sostenuta da un parente o familiare, ma nessuno e sottolineo nessuno può sostituire la mamma. Difficile, dopo, imparare a convivere solo con i tuoi ricordi, che sono e saranno sempre vivi dentro di me… tua Gemma.”

Queste sono le parole che ha deciso di utilizzare per omaggiarla anche in questo terribile anniversario. D’altronde, nonostante gli anni passati, il ricordo vivido di un suo abbraccio non l’abbandonerà mai.