Barbara D’Urso scaricata da Mediaset: “È scaduto il contratto” | Un fulmine a ciel sereno

Pessime notizie per la famosa conduttrice Barbara D’Urso, la sua carriera è ormai giunta agli sgoccioli: la decisone della Mediaset lascia tutti di stucco. Ecco tutti i dettagli a riguardo.

Come ben saprete da ormai diversi mesi sul suo conto hanno iniziato a circolare diverse voci di corridoio, le quali sono state confermate direttamente dai piani alti. Fin dalla fine dello scorso anno la donna si è vista protagonista di innumerevoli discussioni all’interno dell’azienda. I piani alti infatti hanno messo in dubbio il suo contratto ormai da diverso tempo, già da dicembre del 2021 circolava la notizia di un allontanamento della donna perfino dai suoi programmi televisivi.

Di fatto, dopo la circolazione di questo chiacchiericcio la donna ha ceduto il posto di conduttrice ad un’altra donna, famosa anch’essa. La quale ha preso in possesso il suo ruolo di conduttrice in alcuni dei programmi da lei condotti. Ebbene, secondo quanto trapelato qualche tempo fa la Mediaset ha deciso di darle una seconda possibilità facendole condurre ancora Pomeriggio 5 ed inoltre spronandola perfino in altre conduzioni come ad esempio a La Pupa e il Secchione.

Chi segue le vicende legate principalmente al mondo dello spettacolo però sicuramente sarà già informato sulla situazione del programma. Questo di certo non ha aiutato la donna a riconquistare il suo nome. Vediamo quindi nel dettaglio cosa è realmente accadrà nei prossimi giorni.

Barbara D’Urso cacciata dalla Mediaset, il suo contratto non verrà rinnovato: i dettagli

Come vi abbiamo già anticipato questi sono attimi davvero difficili per la famosa conduttrice di Pomeriggio 5, dopo un avvertimento iniziale ed una seconda possibilità pare che la Mediaset ormai non voglia avere nulla a che fare con lei. Il programma che avrebbe dovuto riscattare il suo nome infatti non sta ottenendo i risultati sperati e per lei quindi sono sorti innumerevoli problemi. A far trapelare la notizia è stato proprio Dagospia, secondo il quale ormai per lei non c’è nulla da fare che potrebbe migliorare in qualche modo la sua spiacevole situazione.

“Nel futuro di Barbara D’Urso non c’è Mediaset. Ai piani alti, nei corridoi di Cologno Monzese, tra gli addetti ai lavori tutti sembrano conoscere il finale della lunga storia tra la conduttrice e il Biscione. Avevamo raccontato i progetti della dirigenza per il daytime e l’insoddisfazione per La Pupa e il Secchione Show (non solo per i bassi ascolti ma in primis per la realizzazione del programma). A Carmelita sarà tolto anche lo studio di Pomeriggio 5. [..] Il contratto di Barbara D’Urso scadrà a dicembre 2022, la conduttrice non è più nei piani dell’azienda.”

Come avrete ben capito, nei corridoi dell’azienda si conosce di già la verità anche se, attualmente non si può di certo confermare la notizia dal momento che tuttora manca al comunicazione ufficiale. Perfino la stessa conduttrice ha deciso di non rilasciare alcuna dichiarazione a riguardo. Non sappiamo quindi come la donna stia vivendo questo momento, anche se si può facilmente presupporre che non siano attimi felici. Se il chiacchiericcio è vero, a dicembre terminerà il suo contratto, dopo di allora cosa accadrà?