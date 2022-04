Amici, sorpresona per LDA: incredibile colpo di scena | Papà Gigi esplode di gioia

Sorpresa inaspettata per LDA. Il giovane talentuoso di Amici riempie di gioia il cuore del più famoso papà Gigi D’Alessio. Avete visto che cosa ha combinato il bravissimo cantautore? Incredibile colpo di scena.

Colpo di scena senza precedenti per LDA: papà Gigi D’Alessio ha il cuore che esplode di gioia. Ecco che cosa è successo al famoso figlio d’arte.

LDA eliminato da Amici

Nessuno si aspettava un epilogo di questo genere. LDA che è stato da sempre considerato uno degli allievi più talentuosi di Amici di Maria De Filippi ha subito una sorte inaspettata, è stato eliminato al ballottaggio contro Nunzio Stancampiano.

Nell’ultima puntata del famoso talent di Canale 5, dopo delle esibizioni meravigliose, da togliere il fiato, la giuria ha preferito il ballerino siciliano al cantante partenopeo che tra le lacrime, dopo la comunicazione di Maria De Filippi, ha dovuto fare le valigie e lasciare la casetta che da settembre è la sua seconda casa.

Nonostante l’addio al talent che gli ha permesso di farsi conoscere e che gli aprirà sicuramente le porte del successo, una sorpresa inattesa è arrivata per il giovane cantautore.

Sapete che la Sony Music Italy ha deciso di fargli firmare un contratto? Insomma dopo il bastone arriva la carota e LDA può cominciare a raccogliere i frutti di un lavoro lungo tanti mesi. Ma non è tutto: in arrivo per lui un’altra sorpresona che ha riempito di gioia il cuore di papà Gigi.

Gigi D’Alessio al settimo cielo

Gigi D’Alessio ha sempre creduto nelle potenzialità del figlio e ha fatto bene. Il giovane cantautore, che si è fatto conoscere per il suo talento prendendo parte alla scuola di Amici di Maria De Filippi, ha dovuto faticare non poco per scrollarsi di dosso l’etichetta del figlio d’arte che ha rappresentato per lui un ostacolo inizialmente insormontabile nel mondo della musica.

Grazie però alla sua bravura e senza l’aiuto di nessuno, ma solo del suo talento, ora può essere orgoglioso di sé stesso: la Sony Music Italy ha riconosciuto le potenzialità di LDA e gli ha voluto dare una possibilità. Arriva per il giovane cantante la firma del suo primo contratto discografico.

Ma le sorprese per lui non sono finite. Dopo aver abbandonato la casetta di Amici che da settembre l’ha ospitato, Luca è corso dai fratelli e finalmente ha potuto conoscere la new entry, il piccolo Francesco.

Francesco è il figlio che il papà Gigi D’Alessio ha avuto dalla nuova compagna, Denise Esposito. Dato che era impegnato con il talent, Luca non ha potuto conoscere prima d’ora il fratellino.

Lo scatto pubblicato su Instagram dalla sorella Ilaria è davvero tenerissimo. Si vede il giovane cantante tenere tra le braccia il bellissimo neonato. Intenzionato a baciargli le guanciotte, Luca mostra in questa foto una tenerezza senza precedenti.

Gigi D’Alessio, nonostante sia separato ormai da tanti anni dall’ex moglie Carmela Barbato, ha sempre mantenuto un rapporto bellissimo con i suoi figli, Luca, Ilaria e Claudio i quali hanno un legame molto stretto sia con Andrea, il figlio che Gigi D’Alessio ha avuto con Anna Tatangelo, sia con Francesco, il piccolo di casa D’Alessio, nato a gennaio.