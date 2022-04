Nunzio Stancampiano è uno dei protagonisti della ventunesima edizione di Amici di Maria De Filippi. Ormai, il famoso ballerino di latino-americano lo conosciamo molto bene, ma avete mai visto la mamma? Una donna meravigliosa: vediamola.

Nunzio Stancampiano, un ballerino super talentuoso, tenace e anche dotato di una grande simpatia, infatti, grazie ai suoi divertenti siparietti è divento una star del web. Ormai lo conosciamo molto bene, ma avete mai visto la donna più importante della sua vita? Stiamo parlando di sua madre, è una donna veramente bellissima: vediamola.

Nunzio Stancampiano e il legame con la sua famiglia

Classe 2003, nato ad Adrano in Sicilia ad ottobre. Sin da piccolo il suo sogno è stato quello di diventare un ballerino professionista di latino-americano. Ha partecipato a numerose gare nazionali e internazionali di danza, ma la vera svolta è arrivata ad Amici di Maria De Filippi.

Il giovane è arrivato nel talent nel settembre del 2021, però, ha perso la sfida contro Mattia Zenzola e non è riuscito a prendere il banco. Ma quando il ballerino di Raimondo Todaro è stato costretto ad abbandonare Amici a causa di un infortunio, il bel siciliano è ritornato a febbraio e ha conquistato il posto nella scuola di Amici.

Nunzio Stancampiano, studia latino-americano da quando è bambino, una passione fortissima che i suoi genitori hanno sempre appoggiato, sin dall’inizio. Il ballerino, in particolare, è molto legato alla sua bellissima mamma: conosciamola meglio.

La mamma di Nunzio Stancampiano: è bellissima | FOTO

Grazie all’affetto e al supporto dei suoi genitori, Nunzio Stancampiano è riuscito a raggiungere i suoi sogni. Il ballerino è molto legato alla sua famiglia, soprattutto a sua mamma. Lo abbiamo visto anche ultimamente nel daytime settimanale di Amici 2022, quando lei gli ha scritto una lettera con delle parole davvero emozionanti e commoventi:

“Ti ringrazio di esistere, sei stato un padre per tuo fratello Andrea, ti auguriamo di vivere la vita con momenti indimenticabili come Amici. Resta così come sei”.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Nunzio (@_n__s__10)

Sul profilo Instagram di Nunzio, non è passata inosservata una foto in cui si vede lui che tiene per mano sua mamma. Lei è davvero bellissima, infatti, ha ottenuto migliaia di mi piace e commenti di apprezzamento per la sua bellezza. Purtroppo, però, non abbiamo nessuna informazione riguardo la carriera e vita privata della donna.