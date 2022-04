UeD, tragico lutto: viene a mancare improvvisamente lei | L’annuncio rattrista tutti

Attimi di dolere per un noto volto di UeD, purtroppo viene a mancare proprio lei e tutti si stringono uniti per il lutto. I dettagli particolarmente sconvolgenti.

Per chi non lo sapesse in questo ultimi periodo tutti coloro che lavorano all’interno del rinomato programma di Maria De Filippi, lei stessa compresa, si sono ritrovati davanti una spiacevole notizia. La morte di Piero ha letteralmente sconvolto tutti coloro che hanno trascorso del tempo assieme a lui o anche solo che lo hanno seguito da casa tramite i vari programmi televisivi in cui appariva. Purtroppo però per alcuni le spiacevoli notizie non sono affatto terminate, ed anzi, hanno una situazione incredibilmente malinconica.

Ebbene si, purtroppo il noto programma Uomini e Donne si veste ancora di lutto per via di una grande perdita di un noto volto del dating show. È incredibile pensare a quanto assurda sia la vita, un secondo prima sei letteralmente entusiasta e l’attimo dopo il viso inizia a rigarsi di lacrime.

Ebbene, questo è proprio ciò che è accaduto per lui, questi ultimi mesi li avrebbe dovuti ricordate per i momenti più felici della sua vita e non di certo per la perdita di una persona a lui così cara. Vediamo quindi nel dettagli di chi si tratta e cosa, purtroppo, ha scatenato la perdita.

Lutto per un noto volto di UeD: il triste annuncio commuove

Come via abbiamo già anticipato questi dovrebbero essere gli attimi più gloriosi della sua vita ed invece si ritrova con il viso rigato dalle se stesse lacrime per via dell’inaspettato lutto che gli ha portato via una persona a lui molto cara. Stiamo parlando di Fabio Colloricchio, ex volto di grande importanza nel programma di Maria De Filippi. L’ex tronista solo qualche settimana fa ha saputo di diventare papà e per questo motivo infatti ha raggiunto l’apice dalla sua felicità.

Nelle ultime ore però questo forte sentimento ha dovuto fare spazio a rabbia e sconforto per la perdita di una persona a cui era incredibilmente legato, stiamo parlando ovviamente della nonna.

Solo qualche ora fa infatti il ragazzo ha deciso di comunicarlo pubblicamente esprimendo per lei un suo piccolo pensiero ed omaggiandola con delle semplici parole gentili. “È un peccato che tu non possa incontrare Galita ma so che sarai sempre qui con noi. Ti Amo nonna. Finalmente ti ritroverai con lo zio. Grazie per esserti presa cura di tutti così tanto! ei un esempio di vita.” Queste sono le parole del ragazzo.

Quest’ultimo infatti, devastato dal dolore ha deciso di omaggiarla scrivendo questo piccolo pensiero a lei rivolto, pubblicandolo poi sulle proprie Instagram Story. Rendendo così tutti partecipi del suo dolore e dell’amore che provava nei suoi confronti. Come potete ben vedere ha poi aggiunto uno scatto che lo ritraeva in sua compagnia quando ancora era solo un piccolo bambino spensierato.

L’amore dei nonni è un collante per la vita e per la crescita di tutti, perdere una persona così cara scatena un dolore immenso. Inoltre, Fabio avrebbe voluto presentarle la piccola che tra qualche mese nascerà, purtroppo però potrà portarla con sé solo nei suoi pensieri e con il cuore dolorante.