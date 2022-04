UeD, bomba al trono over: cacciata improvvisamente dallo studio | Maria l’ha mandata a casa

Clamore a UeD, Maria De Filippi perde la testa e la caccia dallo studio. Ecco quanto è successo nel dating show di Canale 5: tutti i dettagli a riguardo.

Nel famoso dating show di Uomini e Donne che va in onda su Canale 5 tutti i giorni e condotto dalla bravissima e famosissima Maria De Filippi c’è un susseguirsi di cavalieri e di dame. Molti dei quali decidono di prolungare o ritirarsi dal loro percorso a seconda delle dinamiche trattate in studio. Alcuni di essi fanno parte del programma da ormai diversi anni, altri invece interrompono dopo poco tempo la loro permanenza. Molti di loro usciti dal programma svelano pettegolezzi ed altarini che si formano all’interno del dating show, i quali coinvolgono molti dei protagonisti più importanti.

Come ben saprete vi sono molte regole che tutti coloro che si trovano all’interno del programma devono perennemente rispettare. Se queste vengono infrante la redazione del programma ha il diritto di intervenire e troncare perfino lo stesso percorso.

Vi sono alcuni concorrenti che più spesso vengono messi in discussione per via di alcuni comportamenti libertini. Sia chiaro, il trono over è leggermente più flessibile del trono classico. I tronisti ed i corteggiatori infatti non possono assolutamente sentirsi senza il consenso della redazione.

Bomba a UeD, scoppia un putiferio all’interno del programma: i dettagli

Nelle ultime ore come vi abbiamo già anticipato si è scatenato un vero e proprio putiferio all’interno dello studio. Il protagonista della vicenda è un volto ormai molto noto nel programma, il quale viene spesso ripreso dalle numerose dame che decidono di avvicinarsi a lui. Nel corso del tempo infatti sono state molte le frequentazioni portate avanti dal cavaliere, le quali però non hanno ottenuto i risultati tanto desiderati. La maggior parte di loro infatti, dopo la rottura con il cavaliere, hanno abbandonato lo studio senza rivolgere nemmeno la parola alla stessa conduttrice del programma, ovvero Maria De Filippi.

Stiamo parlando ovviamente di Armando, il quale è finito sotto accusa per via delle parole rilasciate durante un’intervista da una delle sue ex fiamme, ovvero Alessandra Di Giammarco. Quest’ultima ha confessato che secondo lei l’uomo non è di certo un galantuomo.

“A me non piace perché è un nullafacente. Alla fine ci sono uscita, ma non ci ho trovato nulla. Mi ha portato a cena nel suo hotel, l’ho trovato molto arrogante, ma alla fine l’ho baciato. Gli ho detto che per un periodo non ci sarei stata perché partivo per le Canarie. Sono convinta che lui lo ha raccontato alla redazione, volendomi mettere in cattiva luce. Lui durante l’ultima puntata ha detto che io gli avevo fatto capire di voler andare a letto con lui, ma in realtà io lo avevo baciato solo per concludere la serata. Sono convinta che Armando sia uscito con me esclusivamente per fare una ripicca a Diego.”

Queste sono le sue parole rilasciate dalla donna. Attualmente il cavaliere non ha rilasciato alcuna intervista e molto probabilmente esprimerà il suo parere a riguardo nelle prossime puntate. Non ci resta quindi che attendere ed assistere all’evolversi degli eventi.