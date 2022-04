Scandalo a Buckingham Palace: i reali “sbattuti fuori” dopo anni di storia | Momento indimenticabile

L’ennesimo scandalo sembra aver colpito Buckingham Palace ora che i reali sono in visita ai Caraibi. Vediamo cosa è successo.

Due reali di Buckingham Palace sono in visita ai Caraibi, ex colonie inglesi. Si tratta del Principe Edward e della Contessa di Wessex.

Nuovo scandalo a Buckingham Palace?

Un nuovo scandalo sembra abbattersi su Buckingham Palace. In particolare, riguarderebbe un problema di vecchia data: quello delle colonie inglesi. Il Principe Edward e sua moglie Sophie, la Contessa di Wessex sono volati nei Caraibi per il loro tour che è iniziato lo scorso venerdì.

Il tour dei due reali, però, non starebbe andando come previsto. Infatti, uno degli incontri organizzati con il Primo Ministro di San Vincent è stato cancellato. Inoltre, i due avrebbero dovuto incontrare il dott. Ralph Gonsalves a Kingstown, la capitale. Il primo ministro di St Vincent ha annunciato che il tour non potrà andare avanti a causa di motivi di salute.

Il dottor Gonsalves ha affermato di aver avvertito un dolore al lato destro del corpo. Per questo motivo, si è allarmato e dovrà sottoporsi ad un check up completo in Venezuela. Non è la prima cancellazione che i reali di Buckingham Palace subiscono. Anche la visita a Grenade era stata cancellata con un solo giorno di preavviso.

Il tour è stato un fiasco

E’ difficile che delle date di un tour, pianificato con tanti mesi di preavviso, vengono cancellate con così poco preavviso.

La verità è che il tour dei reali di Buckingham Palace è stato un vero e proprio fiasco. La commissione di Antigua e Barbados ha criticato la famiglia reale a causa dei commenti sulla schiavitù. Lo ha fatto in una lettera aperta in cui si può leggere che fa rabbia il falso buonismo: le ex colonie non vogliono essere considerate come dei sempliciotti.

Numerose sono state le proteste del popolo. Il tour della Jamaica, Belize e Bahamas di otto giorni, è stato etichettato dalla stampa locale come tour de farce.

Il tour ha riportato a galla vecchie brutture commesse quali schiavitù e prigionia. Per questo, Buckingham Palace dovrà ripensare a questi tour.

“Non so come possano continuare con questo genere di imbarazzanti tour, dovranno pensare a fare qualcos’altro”.

Ha affermato Nigel Cawthorne, il fotografo reale.