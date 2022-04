Miriana Trevisan scartata per lei, Biagio D’Anelli bacia l’altra gieffina: che smacco! | FOTO

L’ex gieffina Miriana Trevisan rimpiazzata da un’altra ex concorrente del GF Vip. Tra le braccia di Biagio D’Anelli c’è proprio lei: ecco tutti i dettagli.

Nella scorsa edizione del Grande Fratello Vip si sono creati molti legami tra cui proprio quello dei diretti interessati. Molte sono le critiche che hanno ottenuto dopo essersi avvicinati, i telespettatori infatti non credevano che il loro legame fosse creato realmente su dei sentimenti veri. Nonostante le critiche però entrambi hanno continuato a coltivare il loro amore davanti agli occhi di tutti gli italiani. All’interno della casa del programma condotto dal famigerato Alfonso Signorini infatti hanno dimostrato più volte di provare l’un l’altra un sentimento molto forte.

Perfino dopo la squalifica del concorrente i due hanno continuato ad esprimere chiaramente i loro sentimenti davanti alle telecamere. Spesso infatti li abbiamo visti molto vicini anche se separati dalla tanto temuta porta rossa. Insomma, nonostante la differenza di età la loro relazione ha iniziato ad apparire molto solida agli occhi del pubblico. La favola però ha iniziato a cambiare proprio quando la donna ha dovuto abbandonare la casa del Grande Fratello Vip.

In numerosi si sarebbero aspettati un loro avvicinamento anche fuori dal programma e lontano dagli occhi indiscreti delle telecamere. Pare però che i due fuori dal reality non si siano dati nemmeno un’occasione. Solo 24 ore dopo l’uscita della donna, lei stessa ha deciso di troncare nell’immediato la loro storia per via di alcune affermazioni rilasciate dall’ex concorrente durante un’intervista.

Miriana Trevisan dimenticata da Biagio D’Anelli con un’altra gieffina: di chi si tratta

Come avrete ben capito la loro storia d’amore è apparsa molto studiata agli occhi di molti proprio per via del definitivo allontanamento avvenuto subito dopo l’eliminazione di entrambi. I chiacchiericci che li vedono come protagonisti indiscussi infatti presuppongono che entrambi si siano avvicinati solo ed esclusivamente per ottenere visibilità all’interno del programma. Secondo quanto riferito dalla donna lei ha preso la situazione di petto, anche se è stata molto male per lui poiché il suo affetto nei suoi confronti era vero in ogni sua forma.

Da allora entrambi hanno continuato a vivere le loro vite senza interruzioni e senza alcun coinvolgimento. Nelle ultime ore però abbiamo assistito ad una scena davvero inimmaginabile.

Secondo quanto si vocifera l’ex concorrente nelle ultime ore si è avvicinato incredibilmente ad un’altra donna presente del cast dell’ultima edizione del programma. Stiamo parlando proprio della vincitrice Jessica Selassié. Il chiacchiericcio si è infittito dopo sul web ha iniziato a circolare un video che li ritrae in comportamenti molto intimi.

I due infatti, come potete ben vedere si sono scambiati un dolce bacio, riprendendo il tutto ovviamente. Il video ha iniziato a fare il giro del web ed a attirare il giudizio di tutti coloro che hanno seguito attentamente il percorso di entrambi.

Biagio e Jessica nuova coppia? 😱 pic.twitter.com/atpjE8rWMq — Marietta (@Mariettamitica) April 24, 2022

Attualmente non sappiamo se si tratti solo ed esclusivamente di un avvicinamento casuale e di affetto fraterno. Non escludiamo però nessuna alternativa. Per chi non lo sapesse inoltre, Miriana e Jessica hanno creato un legame indissolubile. Cosa avrà pensato Miriana del loro gesto?