Ormai non si parla d’altro, Michelle HUnziker e Giovanni Angiolini continuano ad essere al centro dell’attenzione. Nelle scorse ore, non è passato inosservato un gesto di lui che ha fatto molto scalpore: scopriamo di più.

Secondo alcuni rumors la frequentazione tra Michelle Hunziker e Giovanni Angiolini procede a gonfie vele. Ma proprio poco fa, un movimento sui social da parte di lui ha fatto davvero molto scalpore sui social: scopriamo cosa è successo.

Michelle Hunziker e Giovanni Angiolini come procede il loro flirt

Ultimamente. Michelle Hunziker e Giovanni Angiolini sono stati paparazzati dal settimanale “Chi” mentre stavano uscendo separatamente dallo stesso albergo dove hanno alloggiato per una notte intera. I due stanno facendo di tutto per mantenere segreta la loro frequentazione ma sta risultando davvero impossibile dato che l’attenzione è tutta su di loro.

La famosa conduttrice campana dopo la fine del matrimonio con il suo ex marito Tomaso Trussardi è pronta a riaprire il cuore all’affascinante medico. In un’intervista, la madre di Aurora Ramazzotti ha raccontato:

“Mi piace buttarmi, bruciarmi, investire. Credo nell’amore perché gli investimenti importanti nella vita sono quelli del cuore perché fanno più male, ti devastano, però ti fanno sentire vivo”

Ma come sta procedendo la conoscenza tra Michelle Hunziker e Giovanni Angiolini? Nelle scorse ore, Giovanni Angiolini ha pubblicato una storia che ha fatto molto discutere il popolo del web: scopriamo di cosa si tratta

Michelle Hunziker scaricata da Giovanni Angiolini | Un brutto colpo

Mentre Michelle Hunziker è occupata con la sua vita qui in Italia, Giovanni Angiolini che è un famosissimo dottore, è costretto a partire anche in giro per il mondo, infatti, in questo momento si trova in Messico per impegni lavorativi.

Ma a quanto pare non è così indaffarato come sembra. Un utente su Twitter ha segnalato una sua storia Instagram dove l’uomo ha scritto una frase in messicano “Me Quedo” che vuol dire “Rimango qui.”

Giovanni Angiolini che vuole rimanere in Messico. Adioss Michelle Hunziker 🤣 pic.twitter.com/SF8TAognXV — Ginevra (@Ginevracasalin) April 26, 2022

Dalla frase si capisce che non sta soffrendo affatto la lontananza con Michelle Hunziker, forse perché sa già che si rivedranno molto presto? Potrebbe anche farle visita a Milano prima di tornare in Sardegna, nella sua terra. Le opzioni e le ipotesi sono tantissime, ma per scoprire cosa accadrà realmente non ci resta che attendere altri aggiornamenti su una delle coppie più discusse del gossip dell’ultimo periodo.