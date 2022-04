“La maledizione colpisce anche i loro figli”, dramma per Alberto e Charlene di Monaco

Nuovo dramma per Alberto e Charlene di Monaco. La ‘maledizione’ colpisce anche i loro figli. Ecco che cosa sta succedendo nella famiglia Grimaldi, i sudditi sono preoccupati.

C’è preoccupazione a palazzo reale per i figli di Alberto e Charlene di Monaco. Si teme che la famosa maledizione colpisca anche Jacques e Gabriella. Ecco di che cosa stiamo parlando, tutti i dettagli.

Alberto e Charlene preoccupati per i figli

Sicuramente tra le coppie di reali più chiacchierate e discusse del momento, vi sono Alberto di Monaco e Charlene Wittstock. I due sovrani monegaschi non stanno attraversando un periodo molto sereno, soprattutto da un punto di vista privato.

Una brutta infezione ha tenuto lontano, per oltre un anno, la principessa da palazzo reale e ora che sta un po’ meglio, Charlene non ha intenzione di ritornare ai suoi compiti da sovrana.

Mentre tra i corridoi del Palazzo dei Principi si mormora di un divorzio imminente che per il momento non è avvenuto solo per volere del sovrano monegasco, un’altra preoccupazione affligge i due regnati: la maledizione dei Grimaldi colpisce anche i gemellini Jacques e Gabriella.

La maledizione dei Grimaldi

Alberto di Monaco e Charlene Wittstock sono convolati a nozze nel 2011 con una cerimonia super lussuosa che si è tenuta nel cortile del Palazzo dei Principi, a Monaco. Dal loro amore sono nati due figli, i gemellini Jacques e Gabriella.

Proprio loro sono ora la preoccupazione più grande per i sovrani monegaschi. Avete mai sentito parlare della famosa maledizione dei Grimaldi? A sollevare la questione sono stati alcuni esperti di reali nonché biografi ufficiali di corte che hanno raccontato per filo e per segno perché sulle teste coronate dei membri di una delle dinastie più importanti del mondo sia in atto una maledizione da ormai tantissimi anni.

Il tutto avrebbe avuto inizio all’incirca 800 anni fa, quando il capostipite dei Grimaldi, Ranieri I, rapì una ragazza fiamminga contro il suo volere. La donna si vendicò a suo modo lanciando una maledizione sulla famiglia dei Grimaldi: “nessuno troverà mai la felicità nel matrimonio”.

Queste le parole che a distanza di anni si sarebbero rivelate poi profetiche. Come abbiamo potuto notare, Charlene e Alberto stanno vivendo un matrimonio molto complicato, caratterizzato da litigi, incomprensioni e fughe, ma non sono gli unici.

Per esempio, Alberto I di Monaco, uno dei sovrani più importanti del Principato, convolò a nozze con una cugina di Napoleone III, tale Lady Mary Victoria Hamilton, la quale scappò da palazzo reale per la troppa infelicità.

Neanche i figli di Alberto I hanno avuto un destino più felice. Per esempio, il sovrano Luigi II si sposò con una donna molto più giovane di lui ma non riuscì ad avere degli eredi per cui adottò una figlia illegittima che avrà altrettanti problemi matrimoniali con il consorte. Non da ultimo, i genitori di Alberto II, Ranieri III di Monaco e Grace Kelly.

Anche la loro fu un’unione infelice. Grace Kelly voleva ritornare a lavorare a Hollywood dopo una vita vissuta a palazzo, privata della sua libertà, ma un tragico incidente stradale porrà per sempre fine alla sua vita.

Ora si teme per i figli di Charlene. Il magazine tedesco, ADEL Aktuell, si pone questo interrogativo: anche Jacques e Gabriella saranno colpiti dalla maledizione dei Grimaldi e condannati all’infelicità?