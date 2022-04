Isola dei famosi, malore in Honduras: finisce sotto flebo | Trasportata al pronto soccorso

L’Isola dei Famosi, è uno dei reality più seguiti di sempre. Ma come saprete, non è affatto facile vivere in Honduras, lo sa bene una protagonista di questa edizione che ha avuto un malore: scopriamo cosa è accaduto.

La vita da naufrago non è affatto facile. Nelle scorse ore, una delle protagoniste della nuova edizione de L’Isola dei Famosi ha avuto un malore ed è stata trasportata subito al pronto soccorso, milioni di telespettatori si sono preoccupati: ecco cosa è accaduto.

L’Isola dei Famosi, il malore in Honduras

L’Isola dei Famosi è un reality molto difficile per i partecipanti, perché mette a dura prova lo stato mentale e fisico dei naufraghi. La maggior parte dei concorrenti “VIP” sono abituati a vivere circondati dal lusso, ma quando sbarcano in Honduras vengono inseriti in una realtà completamente diversa.

La sopravvivenza sull’isola è veramente dura. Nel corso di tutte queste edizioni, abbiamo visto concorrenti che hanno perso tantissimi chili. A fine del loro percorso in Honduras il loro corpo si è totalmente trasformato.

Una delle difficoltà più comuni è proprio la fame e ciò può scatenare anche tensioni tra i naufraghi. Ma non solo questo, perché la mancanza di cibo porta anche indebolimento, stanchezza o addirittura problemi di salute.

Nelle scorse ore, infatti, la naufraga Laura Maddaloni, una delle protagoniste di questa edizione de L’Isola dei Famosi avrebbe lasciato la spiaggia di Cayo Cochinos, per recarsi in ambulatorio a seguito di un terribile malore.

Laura Maddaloni, la confessione scioccante dopo il malore

Laura Maddaloni, durante il suo percorso a L’Isola dei Famosi, ha dimostrato di essere una vera leader. Lei è una donna forte e ha davvero carisma da vendere. Purtroppo, è stata colpita da un malore improvviso che l’ha costretta a mettere in pausa la sua esperienza nel reality di Ilary Blasi.

La naufraga è stata trasferita in ambulatorio per alcuni accertamenti. Nella scorsa puntata, durante la nomination segreta, ha raccontato:

“Sto bene mentalmente però sono andata due giorni in laboratorio, ho fatto 22 ore di flebo perché io sono anemica ma questa volta sono andata troppo giù”.

Un problema di salute da non sottovalutare, ma Laura ha tranquillizzato i telespettatori dicendo che si sta riprendendo. Nel frattempo, sul web, è nata una gigante polemica proprio a causa delle condizioni estreme de L’Isola dei Famosi.