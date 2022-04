Gemma Galgani, alla faccia di Giorgio Manetti! Scappa via da UeD con lui | Beata lei

Colpo di scena inatteso per Gemma Galgani. La dama torinese lascia Uomini e Donne proprio con lui. Altro che Giorgio Manetti! Ecco che cosa è successo alla star del salotto dei sentimenti di Maria De Filippi.

Gemma Galgani ha finalmente trovato l’amore? Dopo aver voltato definitivamente pagina con Giorgio Manetti, scappa via da Uomini e Donne con un altro cavaliere. Ecco tutti i dettagli.

Gemma Galgani, la star indiscussa di Uomini e Donne

Sono ormai 12 anni che Gemma Galgani siede sulla sua sediolina bianca alla corte di Maria De Filippi in attesa che un principe azzurro scenda dalle scale e la conduca via dagli studi televisivi.

Nonostante sia trascorso davvero tanto tempo dalla prima volta che ha messo piede nel salotto dei sentimenti della moglie di Maurizio Costanzo, Cupido non ha scoccato ancora la freccia dell’amore per lei, almeno fino ad ora.

Dopo una serie di frequentazioni finite male e relazioni piuttosto dolorose che hanno fatto versare tante lacrime alla bella signora torinese, sembra finalmente arrivato anche per lei il momento di sorridere.

Sapete che cosa è successo alla Galgani? Gemma dimentica definitivamente Giorgio Manetti e scappa via dalla trasmissione proprio con lui. Colpo di scena inatteso per la protagonista indiscussa del trono over di Uomini e Donne.

La dama torinese scappa da UeD con lui

In 12 anni di presenza fissa nella trasmissione di Maria De Filippi, Uomini e Donne, Gemma Galgani ha conosciuto tanti cavalieri e intrapreso relazioni più o meno serie con diversi di loro.

Come dimenticare per esempio il fiorentino Giorgio Manetti che ha fatto battere il suo cuore per oltre 8 mesi? I due che si sono conosciuti proprio nel programma di Uomini e Donne, hanno fatto discutere per tanto tempo fuori e dentro gli studi.

L’imprenditore fiorentino non si è mai proclamato innamorato della dama torinese ma tempo fa, aveva proposto alla signora di uscire ugualmente dalla trasmissione per conoscersi fuori.

Gemma ha rifiutato però l’invito affermando di non voler lasciare la trasmissione senza l’amore ed è così che è finita per lei una delle relazioni più importanti vissute a Uomini e Donne.

Ma arriva ora un colpo di scena senza precedenti. Giorgio Manetti ormai è acqua passata e la dama torinese è pronta a voltare pagina proprio con lui. Dalle anticipazioni che circolano sul web, riportate da alcune talpe che hanno preso parte alle registrazioni, pare proprio che la Galgani abbia finalmente trovato l’amore.

Che cosa vedremo nelle prossime puntate? La signora torinese conoscerà un nuovo cavaliere, tale Giacomo, che si proclamerà, a quanto pare, pronto anche a conoscerla fuori dalla trasmissione e a intraprendere una frequentazione seria con lei, lontano dalle telecamere.

Arriva dunque una proposta inattesa per la bella dama che finalmente potrebbe aver trovato il cavaliere giusto che la conduca fuori dagli studi televisivi? Ne vedremo sicuramente delle belle e il pubblico attende con ansia la messa in onda delle prossime puntate per vedere effettivamente come evolveranno le avventure sentimentali della signora torinese.