Filippo di Spagna, altro che Letizia Ortiz: ha perso la testa per una bionda | FOTO

By

Tensione nella Royal Family iberica. Filippo di Spagna, altro che Letizia Ortiz! Il Re ha perso la testa per una bionda stratosferica. Lei non solo è bellissima ma anche super famosa.

Aria di crisi tra Filippo di Spagna e Letizia Ortiz? Il figlio di Juan Carlos ha preso una sbandata per una bionda dalle gambe chilometriche. La sovrana ha scoperto tutto.

Filippo di Spagna e Letizia Ortiz, tensione alle stelle

Correva l’anno 2004 e il principe delle Asturie aspettava emozionatissimo all’altare la sua principessa, Letizia Ortiz Rocasolano. Colei che sarebbe diventata poi Regina consorte di Spagna, non ha nobili natali.

Nata e cresciuta in un quartiere semplice della penisola iberica, Oviedo, ha sempre vissuto una vita normale e tranquilla. Si è fatta conoscere dai sudditi prima ancora che per essere la moglie di Filippo VI di Borbone, per essere stata un’importante personaggio televisivo, conduttrice di successo e donna famosa del piccolo schermo spagnolo.

Ma da quando sulla sua testa è poggiata la corona, la Ortiz ha cambiato completamente vita. Sebbene, come tutti, anche il matrimonio con il suo principe abbia subito degli alti e bassi, i due continuano ancora oggi a mostrarsi in pubblico sempre sorridenti e felici.

Genitori di due meravigliose ragazze, le principesse Leonor e Sofia, sembrano una famiglia perfetta eppure anche loro stanno attraversando un momento di crisi. Sapete che il Re di Spagna ha preso una sbandata per una bellissima bionda?

Il Re di Spagna perde la testa per una bionda famosissima

Il magazine tedesco Freizeit Monat, lancia una notizia bomba: dramma della famiglia reale spagnola, si fa viva una bionda stratosferica che per anni ha tenuto occupato il cuore del Principe Filippo. Stiamo parlando di Gigi Howard.

Modella americana, dalla bellezza senza eguali, è stata capace di far capitolare ai suoi piedi l’attuale Re di Spagna. Gigi e Filippo si sono conosciuti nel 1989 quando il futuro re di Spagna era impegnato con i suoi studi a Georgetown, città nella quale stava seguendo un master.

Galeotta fu una festa che gli fece incontrare la bellissima modella Gigi Howard. I due hanno avuto una relazione sentimentale molto bella. Per oltre un anno hanno fatto parlare il mondo intero.

Soprannominata da tutti ‘la principessa americana’ si credeva che sarebbe stata proprio lei a sedere sul trono di Spagna ma le cose non sono andate così. A distanza di 20 anni, tuttavia, la ex modella torna a far parlare di sé.

Si mormora che sia proprio lei la causa di recenti discussioni con la regina Letizia Ortiz che non apprezzerebbe il rapporto che lega ancora suo marito alla ex fidanzata la quale ancora è attivamente presente nella vita del Re. Cosa succederà adesso? Fine di una favola moderna?