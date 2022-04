Bollette salatissime, la colpa è di questo elettrodomestico: lo lasciamo acceso tutto il giorno

Dopo i recenti aumenti, l’arrivo di bollette salatissime preoccupa non poco gli italiani, alle prese con le nuove realtà sociali e la guerra in Ucraina.

Combattere le alte bollette energetiche 2022 è possibile riducendo lo spreco di energia in casa: ci sono modi per risparmiare, a cominciare dagli elettrodomestici.

Come far fronte a delle bollette salatissime

I prezzi elevati dell’elettricità hanno un grande impatto sulla vita di una famiglia media. A partire dalla fine del 2021 e l’inizio del 2022, ci sono stati numerosi aumenti di prezzo nelle bollette elettriche.

Di fatto una condizione assolutamente pazzesca che ha messo in condizioni di difficoltà molte famiglie.

Alcuni gesti quotidiani possono diminuire gli sprechi e ridurre le spese così da dare anche una mano all’ambiente. Prestare attenzione allo spreco di energia di questi tempi è vitale. Non solo possiamo aiutare l’ambiente facendo la cosa giusta, ma risparmiamo anche molti soldi.

In ogni famiglia la gestione degli elettrodomestici fa lievitare la bolletta, ed alcuni di questi lo fanno più di altri.

Elettrodomestici e caro bollette

I prezzi dell’elettricità si sono impennati a causa dell’effetto dell’aumento dei prezzi internazionali del gas naturale. Questo viene utilizzato per generare parte dell’elettricità, a causa del conflitto che la Russia sta conducendo dallo scorso anno, che si è concluso con la sanguinosa invasione dell’Ucraina.

Le vicende a cui assistiamo ogni giorno rappresentano indubbiamente uno degli elementi trainanti ed è ancora difficile capire quando e se le cifre torneranno ad essere più accessibili.

Gli elettrodomestici in casa non possono mancare, tuttavia uno dei protagonisti è quello che fa impennare la bolletta. Motivo in più per comprendere quali elettrodomestici fanno lievitare le bollette energetiche.

Attenzione al forno elettrico

Il forno elettrico in casa non può mancare, inoltre il suo uso, in particolare è amato da quanti desiderano mangiare in modo sano, ed è proprio il forno elettrico l’elettrodomestico che maggiormente consuma e incide, portando alle stelle le bollette. Per quanto riguarda i numeri, questi si commentano da soli: con un tempo di accensione di circa un’ora e mezza a una temperatura di 180 gradi, il forno ha un consumo di circa 1,5 kWh. Onde prevenire conti sempre più alti, conviene fare un uso intelligente di questo elettrodomestico.