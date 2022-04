Anna Tatangelo, Livio Cori nel dimenticatoio: immortalata con lui | FOTO

La famosissima cantante Anna Tatangelo cambia definitivamente pagina e dimentica Livio Cori, si stringe proprio fra le sue braccia: ecco di chi si tratta e cosa è successo realmente.

La famosa cantante torna a far parlare di sé per via di alcune vicende che si legano principalmente alla sua vita privata e sentimentale. Come ben saprete negli anni ogni vicenda legata a questo ha suscitato l’interesse di tutti scatenando perfino una miriade di putiferi mediatici. Non per questo però la donna si priva della passione e dall’amore che solo la persona realmente amata ci può dare. Alcuni mesi fa, nonostante la sua vita sia ormai andata avanti ed abbia ripreso a scorrere felicemente, un nuovo chiacchiericcio che la legava al suo ex storico Gigi D’Alessio ha iniziato a circolare.

Secondo molti infatti la donna tuttora è completamente e follemente innamorata del cantante con cui ha trascorso gli anni più belli della sua vita. Altri invece pensano che questo capitolo della sua vita appartenga ormai al suo passato e non farà più parte del suo futuro. D’altronde è apparsa particolarmente appagata dalla vita che conduceva con Livio Cori.

Per chi non lo sapesse i due si sono conosciuti in un momento molto particolare e da allora hanno iniziato a fare sul serio per quanto riguarda il loro avvicinamento. Vi ricordiamo inoltre che la donna ha un figlio e non gli avrebbe mai concesso di avvicinarsi più del dovuto se non avesse pensato di trascorrere con lui la sua vita.

Anna Tatangelo, dimentica definitivamente Livio Cori: chi è l’altro uomo

A quanto pare però, per quanto le sue fossero buone intenzione, la loro storia è giunta al termine. Ebbene si, attualmente sul loro conto circolano innumerevoli voci che li vedono definitivamente separati. Momentaneamente però nessuno dei due ha deciso di lasciare dichiarazioni o interviste, quindi non possiamo affermare con certezza che le voci siano vere o siano semplicemente fondate su castelli di carta. Ciò che possiamo dirvi con fermezza però è che, nonostante il periodo difficile fa lei stessa affrontato, la donna sia comunque felice fra le braccia di un uomo e no, non è affatto Livio.

Ebbene si, i chiacchiericci sul loro conto sono incredibilmente incrementati per via di uni scatto che la riprende fra le braccia di un altro uomo. La foto continua a fare il giro del web collezionando opinioni e teorie basate su delle semplici supposizioni. È giunto quindi il momento di fare chiarezza a riguardo. Ebbene, lo scatto dimostra una sorta di vicinanza particolare con l’uomo in questione, se si fa però una semplice ricerca approfondita però si può ben capire il suo mestiere.

Pare infatti che lui sia un fashion stylist e quindi sarebbe praticamente legato alla donna quotidianamente. Ovviamente per ragioni lavorative e non di certo per un presunto flirt. Per il momento però è meglio non giungere a conclusioni affrettate, non ci resta quindi che attendere per capire cosa stia realmente accadendo nella vita sentimentale della cantante. Sarà davvero un nuovo flirt o la relazione con Livio non è ancora giunta al termine?