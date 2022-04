Alex Belli, altro che Soleil: il nuovo ‘triangolo’ proprio con lei | La conosciamo più di Delia

Alex Belli, dopo il triangolo con Soleil Sorge si avvicina e ci prova proprio con lei: la sua fama la precede. Che ne penserà Delia?

Ormai tutti noi conosciamo la storia dell’avvicinamento dell’ex concorrente all’attuale opinionista de La Pupa e il Secchione. I due hanno iniziato a provare dei forti sentimenti all’interno della casa e quindi sotto gli occhi di tutti gli italiani. La loro storia ha coinvolto non solo il pubblico ma perfino tutti i grandi volti del mondo dello spettacolo. Sul loro conto infatti hanno iniziato a piovere i giudici negativi di conduttori e giornalisti di un certo livello. Inoltre, come ben saprete, perfino la stessa relazione del gieffino è stata messa in discussione anche se successivamente la coppia ha ritrovato l’equilibrio perso nel tempo.

Dal termine del Grande Fratello Vip il triangolo non si è più riunito ed anzi la gieffina ha cercato di evitare in ogni modo la compagnia dell’uomo, perfino all’interno dei vari salotti televisivi o nei programmi di grande portata. Per questo motivo infatti il chiacchiericcio sul loro conto ha iniziato a dissolversi lasciando spazio a ben altro.

Pare però che l’ex concorrente del GF Vip non sia affatto contento di come si siano evoluti gli eventi, d’altronde lui ha sempre affermato di essere particolarmente pro riguardo alcune tematiche come ad esempio il poliamore o semplicemente l’amore ‘libero’.

Alex Belli, dopo Soleil spunta il triangolo con un’altra donna: chi è

Come vi abbiamo già anticipato l’ex concorrente non si pone di certo alcun limite per quanto riguarda l’amore. Nelle ultime ore infatti ha iniziato a circolare un nuovo chiacchiericcio sul suo conto, il quale lo ritrae volenteroso nell’intraprendere una nuova storia d’amore. Ebbene si, pare che la storia del triangolo per lui non sia affatto scomoda ed anzi, pare che lo appaghi molto. D’altro canto, perfino la sua futura moglie non è completamente in disaccordo con lui, entrambi infatti condividono lo stesso pensiero anche se Alex è molto più esplicito di Delia Duran.

Ad incrementare i chiacchiericci è stato un video in particolare che ha iniziato a circolare sul web, il quale lo ritrae in compagnia di diversi volti del mondo dello spettacolo ed in particolare della donna in questione. Stiamo parlando proprio di Giulia Salemi, la quale è conosciuta anch’essa per via della sua partecipazione al Grande Fratello Vip. Ovviamente i due hanno partecipato in edizioni completamente diverse e non si sono mai incontrati all’interno della casa.

Bisogna però fare chiarezza sulla vicenda poiché i due, come anticipato, non erano affatto soli. Pare che tutta la comitiva nelle scorse ore abbia organizzato una sorta di rimpatriata a cui era presente perfino Giacomo Urtis ed ovviamente la futura moglie di Alex: Delia Duran. Seduto accanto a lui vi era proprio il fidanzato di Giulia Salemi: Pierpaolo Pretelli.

Alex desidera un nuovo triangolo? 🤣 pic.twitter.com/yy0Uj1FR7T — Ginevra (@Ginevracasalin) April 25, 2022

Ad un certo punto durante alcune riprese l’ex concorrente ha abbracciato Pierpaolo e gli ha sussurrato qualcosa, al che la fidanzata Giulia ha gesticolato un due e poi successivamente un tre con le dita, rifiutando poi l’offerta. Al che tutti i presenti sono scoppiati in una grossa risata.