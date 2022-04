UeD, proprio lui ha lasciato il programma con un’altra: cadono i petali in studio | Povera Ida

Stando alle ultime anticipazioni di Uomini e Donne, un amatissimo e discusso cavaliere del trono over è uscito dal programma con una dama del parterre femminile. L’uomo è stato molto importante per Ida Platano: scopriamo di più.

A Uomini e Donne i colpi di scena non finiscono mai. Secondo le ultime anticipazioni sulle prossime puntate del dating show di Canale 5, un noto cavaliere ha deciso di lasciare il programma con un’altra dama. Un brutto colpo per Ida Platano: scopriamo di più.

UeD, una nuova coppia lascia il programma

Sabato 23 aprile, è avvenuta la registrazione di una nuova puntata di Uomini e Donne. Se siete dei telespettatori accaniti del programma, saprete che i colpi di scena e le emozioni non finiscono mai nel famoso dating show di Canale 5.

Infatti, secondo le ultime anticipazioni, pubblicate sul profilo Instagram di Lorenzo Pugnaloni, vedremo uscire insieme una nuova coppia. Si tratta di Diego Tavani e Aneta. L’uomo sembra aver ritrovato la serenità, dopo la travagliata frequentazione con Ida Platano.

Come in molti saprete, tra la dama bresciana e il cavaliere romano, sembrava andare tutto per il meglio. Ma dopo gli scontri e le incomprensioni, si sono detti addio per sempre. Addirittura, i due erano decisi ad uscire insieme dal programma, però lui ha avuto un ripensamento.

Ma a quanto pare, stavolta Diego è molto più convinto. Non ci resta che aspettare la messa in onda della puntata per scoprire cosa accadrà, dato che con lui i colpi di scena non mancano proprio mai.

Chi è Aneta? Tutto sulla dama di UeD

La donna che ha conquistato il cuore di Diego Tavani si chiama Aneta Buchtova. E’ entrata da poco nel parterre femminile di Uomini e Donne, ma sembra aver trovato già l’amore, dato che ha lasciato il programma di Maria De Filippi nella registrazione del 23 aprile con il cavaliere romano.

Anche lei è romana e tra i due c’è stato un forte feeling sin dall’inizio. E’ nato un legame molto importante tra i due. Purtroppo, non abbiamo molte informazioni sulla donna, ma sappiamo che ha 40 anni e ha origini dell’est Europa.

Come abbiamo già detto, Aneta è romana e proprio nella Capitale possiede un negozio di abbigliamento ideato totalmente da lei. Delle sue relazioni passate non si hanno notizie, ma ha un profilo Instagram dove possiamo seguirla e scoprire qualcosina in più sulla sua vita quotidiana