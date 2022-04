Torta alle fragole con pochissime calorie, la finiscono in un boccone | Una delizia

Nessuno potrà resistere alla vostra torta di fragole! Una vera delizia del palato dall’aspetto fragrante e appetitoso che non compromette la linea, ha pochissime calorie.

Le fragole con il loro colore rosso acceso, sono alla base di molte preparazioni di pasticceria, anche se a volte vengono anche servite con insalate.

Spesso preparate in occasione di San Valentino, le fragole possono essere usate per varie preparazioni di dolci, ma con una torta alle fragole, potrete concludere il vostro pasto con gli amici con stile.

Sarà molto gradita anche a chi soffre di intolleranza al glutine in quanto è gluten free. Senza contare che sono molti i benefici che questo frutto apporta al nostro organismo.

La fragola è l’alleata delle donne che desiderano dimagrire, infatti questo dolce apporta pochissime calorie appena 130, mentre ti fortifica grazie all’elevata quantità di vitamina C che contiene.

Per iniziare la composizione della nostra torta alle fragole, dopo aver preso una ciotola capiente rompiamo al suo interno due uova a cui uniremo lo zucchero.

Quindi con l’impiego delle fruste elettriche iniziamo a far amalgamare gli ingredienti, fino a che non li vedremo raggiungere un aspetto soffice e chiaro.

Ora passiamo ad aggiungere, a mezza bustina di vanillina e la fecola di patate continuando a mescolare con le fruste. Per ultima aggiungeremo la ricotta sempre continuando a far andare le fruste elettriche per amalgamare bene il composto.

Mettiamo da parte la ciotola e occupiamoci delle fragole che dovranno essere prima lavate accuratamente e poi tagliate in pezzi di media grandezza. Ora possiamo inserirle nell’impasto pronto della ciotola.

Prendiamo uno stampo che prima dovrà essere imburrato, poi spolverizzato con un po’ di fecola di patate. Per questi ingredienti uno stampo da 20 cm circa andrà benissimo. Infine una volta terminato, versare il tutto nello stampo.

Siamo pronti per mettere in forno la nostra torta alle fragole che dovrà avere il forno preriscaldato statico a 180° per circa 30 minuti.

Per essere certi che la nostra torta abbia raggiunto il giusto livello d cottura un trucchetto è quello di fare la prova dello stecchino, che va infilato nella torta. Se uscirà asciutto è il segnale che la torta è pronta per essere sfornata e lasciata a raffreddare a temperatura ambiente per qualche minuto.