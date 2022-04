By

Già negli scorsi mesi si vociferava che tra Rocío Muñoz Morales e Raoul Bova l’amore fosse finito. Una crisi che ha fatto preoccupare milioni di fan, ma ciò che ha combinato recentemente il noto attore ha lasciato tutti senza parole.

Recentemente, Raoul Bova è tornato al centro dell’attenzione per un gesto che ha commesso davanti a milioni di telespettatori. Nel dettaglio, il noto attore ha baciato una donna. No, non è Rocio, si tratta di una delle donne più famose d’Italia: scopriamo cosa è accaduto.

Raoul Bova bacia un’altra donna | VIDEO

Raoul Bova è uno degli attori più famosi e amati del nostro Paese. Lui è il vero e proprio sex symbol italiano. Da anni è legato alla modella e attrice spagnola Rocío Muñoz Morales.

I due si sono mostrati sempre molto affiatati, anche se in quest’ultimo periodo si vociferava aria di crisi. In recente gesto dell’attore ha mandato in tilt l’intero popolo del web. Cosa è successo?

Nella scorsa puntata di Domenica In, tra Raoul Bova e Mara Venier è accaduto l’impensabile. Durante l’intervista, la conduttrice ha ricordato lo storico bacio che l’attore diede a Madonna in uno spot pubblicitario. A quel punto, la Venier ha domandato:

“Fammi vedere come baciavi Madonna. Dai, io sono Madonna. Com’era la scena?”.

Raoul Bova si è mostrato molto in imbarazzo davanti a questa proposta, infatti, si è messo a ridere e poi l’ha baciata sulla guancia. Mara, non contenta, lo ha punzecchiato dicendo che preferiva un bacio vero.

L’attore, però, si è giustificato dicendo: “Le mie figlie Luna e Alma sono gelosissime, mi controllano. Voglio dire loro che era finto”. Un siparietto che è diventato virale sul web e ha scatenato la reazione di milioni di utenti.

Ma cosa vedono i miei occhiiii pic.twitter.com/06YyuantCM — Pazzapsicopatica (@Pazzapsico) April 25, 2022

Raoul Bova e Rocio è crisi? La verità

Dopo il bacio tra Raoul e Mara, in molti si sono chiesti se le voci sulla crisi tra l’attore e la sua compagnia siano vere. La risposta è no, non sono vere. I due sono più uniti che mai e lo dimostrano i loro ultimi movimenti social.

La coppia si mostra spesso insieme, nonostante non siano ancora convolati a nozze, sono una famiglia a tutti gli effetti e lui lo ha anche confermato in una recente intervista rilasciata a Grazia in cui ha detto: “Rocio la amo, davanti a tutti e davanti a Dio, ogni giorno”.