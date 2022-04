Leonardo Pieraccioni, dopo la Torrisi ha perso la testa per lei: e ci credo, è molto più bella | FOTO

Sapete con chi è fidanzato il famoso attore e regista Leonardo Pieracccioni? Dopo la famosa Torrisi lui ha perso la testa per un’altra donna davvero affascinante.

Lui ha alle sue spalle ormai ruoli di inestimabile importanza, la sua carriera infatti è iniziata diversi anni fa ottenendo con il tempo un successo davvero inimmaginabile. Con il trascorrere del tempo inoltre si è perfino aggiudicato l’affetto e la stima del pubblico italiano, il quale tuttora lo segue con fermezza e con costanza. Lo abbiamo visto prendere parte a dei capolavori come Il Ciclone, con il quale stabilì il suo esordio in questo mondo.

Successivamente per lui sono iniziate ad arrivare innumerevoli proposte di lavoro ed a oggi il suo nome è ormai una garanzia. Oltre ad incuriosire il suo pubblico con gli svariati successi, ha attirato l’attenzione di tutti gli italiani anche per via delle dinamiche principalmente legate alla sua vita privata e sentimentale. È risaputo infatti che l’uomo è stato legato con la famosa Laura Torrisi, i due hanno condiviso molto ed hanno dato il benvenuto al frutto del loro amore, ovvero Martina.

La loro relazione però, come ben saprete è giunta al termine. Ad oggi però il suo cuore è serenamente impegnato con un’altra donna. Scopriamo quindi di chi si tratta realmente.

Leonardo Pieraccioni: chi è la sua nuova fiamma? Ecco tutti i dettagli

Come vi abbiamo già anticipato la coppia che prima condivideva ogni singolo istante della loro giornata è ormai arrivata gli sgoccioli diverso tempo fa. Pare però che il cuore dell’attore e regista sia nuovamente impegnato con nuovo amore. I chiacchiericci sul suo conto nell’ultimo periodo non fanno altro che ingigantirsi, molti sospettano che si tratti semplicemente di un flirt, latri invece pensano che i due stiano già facendo molto sul serio. Entriamo quindi nel dettaglio per capire di chi si tratta effettivamente.

Ebbene, lei si chiama Tresa Magni ed è molto lontana dal mondo dello spettacolo e del cinema. Anche lei come lui ha le sue stesse origini ed è un vissuto con un altro uomo, dalla relazione con quest’ultimo infatti è nata una bambina di nome Anna.

Teresa non ama condividere la sua privacy e per questo motivo infatti ha deciso di rimanere lontana dei riflettori, anche per preservare in sicurezza la crescita di sua figlia. Dovete però sapere che pare che i due stiano insieme ormai da diversi anni, precisamente dal 2018, inoltre lei è molto più giovane dell’attore di circa 18 anni.