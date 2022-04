“Le ha messo le mani addosso”, Kate Middleton fa le valigie: scappa proprio da lui | Una sciagura

Kate Middleton starebbe per fare le valigie. Insieme a suo marito il principe William, infatti, starebbe per lasciare la residenza londinese. Vediamo perché.

La coppia reale composta da Kate Middleton e William ne avrebbe abbastanza di Kensington Palace. Il motivo ha dello stupefacente.

Kate Middleton scappa da Londra

Kate Middleton e consorte starebbe facendo le valige. Stando ad alcune fonti di Palazzo, infatti, il loro trasloco potrebbe avere a che fare con il principe Andrea. L’uomo trascorrerebbe molto tempo con la Regina poiché vive a pochi passi da loro. E’ proprio lui che ha accompagnato Sua Maestà a Westminster in occasione della messa solenne in onore del defunto Filippo. Inoltre, ha anche voluto scortare Elisabetta alle corse di Epsom a giugno.

L’obiettivo del principe Andrea sarebbe quello di farsi riabilitare come reale anche prendendo parte a tutte le celebrazioni legate al Giubileo di Platino. Il principe avrebbe avuto persino il coraggio di utilizzare i social della sua ex moglie (dato che l’uso dei suoi gli è stato espressamente vietato) firmandosi His Royal Highness, un titolo che gli è stato proibito.

Questa vicinanza eccessiva, a chi non è dentro le dinamiche della Corona, potrebbe sembrare come una forma di gelosia. In realtà, il principe era stato bandito dalla vita pubblica. Era stato messo al bando a seguito dello scandalo Epstein. In realtà, sarebbe stata proprio la Regina a volerlo vicino a se in un momento di commemorazione, come quello dei funerali del marito, vicino a se.

Per scongiurare un ritorno alla carica di uno zio un po’ troppo presente, toccherà a Kate Middleton e consorte dover armarsi di armi e bagagli e trasferirsi. Un trasloco di Carlo e Camilla, infatti, darebbe troppo nell’occhio. Del resto, la Regina potrebbe essere più felice di avere intorno i nipoti George, Charlotte e Louis piuttosto che Camilla.

Tra le location più accreditate per il trasferimento: Frogmore Cottage dove vivevano Harry e Megan, immerso nel verde e dove spesso portano i bimbi a giocare in campagna.

C’entra una terza persona

Londra è una location anche molto vicina ad una figura imbarazzante per Kate Middleton: il fratello di sua madre, suo zio Gary. Quest’ultimo, andrebbe a trovare spesso i bambini e alla duchessa la cosa non starebbe bene.

La nipote vorrebbe allontanarsi da suo zio perché protagonista di molti scandali ma anche perché detentore di molti segreti legati alla famiglia di origine della duchessa e di lei adolescente.