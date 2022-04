LDA senza freni, ‘asfalta’ papà Gigi davanti a milioni di telespettatori: Maria rimane di stucco | VIDEO

By

Dopo l’eliminazione di LDA da Amici 21, nel sesto appuntamento del serale, l’ex allievo ha lanciato una velenosa frecciatina a suo padre, Gigi D’Alessio. Anche Maria De Filippi è rimasta senza parole: scopriamo cosa è accaduto.

LDA, il protagonista indiscusso della ventunesima edizione di Amici di Maria De Filippi. Dopo la sua eliminazione dal talent di Canale 5, la frecciatina a suo padre Gigi non è passata inosservata al pubblico: ecco cosa ha rivelato.

Amici 21, l’eliminazione di LDA

Nella sesta puntata del serale Luca D’Alessio in arte LDA ha perso il ballottaggio con il ballerino Nunzio ed è uscito definitivamente dalla scuola di Amici. Dopo la sua eliminazione, l’allievo si è lasciato andare ad un forte pianto e ha rivelato che in questo ultimo periodo sta affrontando una crisi artistica, infatti, ha ammesso:

“È una sconfitta meritata.”

Una grande delusione per LDA, ma durante il momento di sconforto per la sua uscita dal talent, non è passata inosservata una sua frase su suo padre Gigi D’Alessio: scopriamo di più.

LDA e la stoccata a Gigi D’Alessio

L’eliminazione di LDA ha sconvolto tutti. Davvero un brutto colpo per l’ex allievo, ma lo è anche per il pubblico che lo ha sempre sostenuto in questo suo percorso all’interno della scuola di Amici. La sua carriera, però, non finisce qui con l’eliminazione da Amici e sono i numeri a dimostrarlo.

L’esperienza nel talent è stata una grande opportunità per lui, infatti, non sono mancati i ringraziamenti a Maria De Filippi, soprattutto per averlo aiutato ad eliminare il peso di essere figlio d’arte. A quel punto la conduttrice ha rivelato:

“Tuo papà non mi ha mai fatto una chiamata per dirmi di aiutarti o altro. Mai, mai mai. A dirla tutta, quest’anno non mi ha fatto neanche gli auguri di Natale”.

LDA è rimasto un po’ spiazzato da questa dichiarazione e con il suo immancabile umorismo ha replicato lanciando una frecciatina proprio a suo padre Gigi:

“Questa è maleducazione…”

Una frase che non è passata inosservata e ha scatenato diverse risate, anche se Maria De Filippi è rimasta di stucco. Comunque, l’esperienza all’interno di Amici è stata molto importante per il giovane, perché gli ha permesso di continuare il suo percorso nel mondo della musica eliminando tutti i pregiudizi delle persone che lo hanno definito “un raccomandato”.