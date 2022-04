Isola dei Famosi, urla disumane in Honduras: naufrago ‘attaccato’ da un animale | VIDEO

Attimi di paura all’Isola dei Famosi in Honduras, tra i naufraghi risuonano urla disumane per via di un ‘attacco’ di un animale. Ecco tutti i dettagli a riguardo.

Per chi non lo sapesse tutti i concorrenti si trova a stretto con la natura e devono provvedere per la sicurezza di sé stessi. Ovviamente vi sono gli addetti che monitorano costantemente la situazione ma non possono assolutamente intervenire tranne nei casi più estremi. Nelle ultime ore abbiamo assistito ad un episodio completamente surreale. Chi decide di prendere parte ad un programma del genere deve mettere in conto innumerevoli situazioni che potrebbero evolvere in drammatici eventi.

La loro incolumità non viene di certo messa in discussione dagli autori, i quali tentano in ogni modo di evitare qualsiasi tipo di evento, purtroppo però bisogna gli imprevisti capitano, proprio come successo nelle ultime ore. I protagonisti della vicenda in realtà sono molti, anche se chi ha vissuto sulla propria pelle gli spiacevoli avvenimenti è un naufrago in particolare.

Fortunatamente queste situazioni spiacevoli capitano raramente ed anzi, sono fino ad oggi non si sono mai verificati attacchi pericolosi. Questa volta però la paura ha preso il sopravvento e le urla disumane sono risuonate in tutta l’isola spaventando i presenti. Vediamo quindi nel dettaglio cosa è realmente successo e come si sono evoluti i fatti.

Isola dei Famosi: naufraghi ‘attaccati’ da un animale, tutti i dettagli

Come vi abbiamo già anticipato nelle ultime ore si è verificato un episodio letteralmente sconvolgente. All’interno del programma vi sono innumerevoli concorrenti che non hanno molta esperienza nel campo. Vivere in mezzo alla natura infatti, per quanto possa essere rilassante ed incredibilmente stimolante, ha i suoi svantaggi. Come vi dicevamo, solo poche ore fa un naufrago ha avuto un contatto ravvicinato con un animale presente sull’isola. Stiamo parlando proprio di Marco, il quale però non si è affatto accorto della presenza dell’animale e per questo motivo infatti ha continuato a dialogare tranquillamente con tutti i presenti.

Non ci crederete mai ma l’animale in questione è una semplice lucertola. Ebbene si, quest’ultima si è dolcemente posata sulla schiena dell’uomo senza fargli notare notare nulla. Alla visione dell’animale appoggiato sulla sua schiena però una naufraga, ovvero Carmen di Pietro, ha perso completamente la testa ed ha iniziato ad urlare incredibilmente. Tutti i presenti hanno iniziato a spaventarsi e non capivano esattamente cosa stesse succedendo.

La donna ha poi spiegato il perché delle sue urla disumane ed ha mostrato a tutti la lucertola. Marco d’altro canto non ha reagito in modo particolare ed anzi è rimasto quasi impassibile difronte alle urla di Carmen ed alla notizia della lucertola. D’altronde essendo su un’isola letteralmente deserta, la natura regna padrona e non si potevano aspettare nulla di meno.

Ma è una lucertola 🤣🤣✈️✈️✈️ pic.twitter.com/i8unwLFrdE — Ginevra (@Ginevracasalin) April 25, 2022

Questo quindi è solo uno degli innumerevoli episodi che potrebbero capitare partecipando al programma. Fortunatamente però, dopo il terribile spavento della donna, la situazione è tornata tranquilla e perfino lei si è calmata definitivamente.