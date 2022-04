Isola dei famosi, la notizia arrivata poco fa: tragico lutto a poche ore dalla diretta | Una disgrazia

Attimi terribili, tremendo lutto per l’Honduras, i naufraghi vivono un attimo davvero drammatico sull’Isola dei Famosi. Ecco tutti i dettagli a riguardo.

In queste ultime ore è giunta ai naufraghi una terribile notizia, tutti coloro che fanno parte del cast sono esclusi dal mondo ed ogni comunicazione viene data loro solo ed esclusivamente dagli addetti. Purtroppo non è la prima volta che accade una situazione del genere all’interno di un reality. Perfino al Grande Fratello vari concorrenti hanno attraversato un lutto, ogni attimo difficile è stato affrontato sotto gli occhi di tutti gli italiani. Questa volta però, il lutto ha colpito un naufrago in particolare ed il tutto ha tragicamente influenzato sulla sua vita, ovviamente.

Quando accadono determinati avvenimenti bisogna trattare la situazione con estremo rispetto ed attenersi al volere delle persone care. Per questo motivo infatti siamo qui a comunicarvi un triste annuncio solo dopo la comunicazione ufficiale della famiglia.

Come ben saprete sull’isola attualmente vi sono tutti i naufraghi che vivono quotidianamente degli episodi unici nel loro genere. Tutto questo però non ha nulla a che fare con le semplici problematiche presenti sull’isola, anzi. Come vi abbiamo già anticipato nelle ultime sull’isola sono giunte delle tristi notizie e per questo motivo infatti tutti i naufraghi si sono stretti insieme nel rispetto del dolore provato principalmente da uno di loro.

Lutto all’isola Dei Famosi, i naufraghi si stringono insieme per affrontare la spiacevole notizia

Il noto volto che solo poche ore fa purtroppo ci ha lasciati era ed è tuttora ammirato e stimato da molti italiani per questo motivo infatti, a piangere la sua scomparsa, non sono solo ed esclusivamente i propri cari. Stiamo parlando di Marco Occhetti, un’ex cantante del famoso gruppo musicale I Cugini di Campagna. A comunicare la triste notizia è stato proprio la famiglia, principalmente sua figlia Giulia, la quale ha confermato i sospetti di molti, ringraziando inoltre tutti coloro che hanno speso un minuto del loro tempo per esprimere pubblicamente e no la loro estrema vicinanza ed il loro dispiacere per la triste perdita.

“Come avrete potuto leggere, purtroppo ieri sera papà è venuto a mancare. Ringrazio tutti per i messaggi che gli avete scritto. Papà era un casinaro e gli sarebbe piaciuto avere tanta gente intorno a ricordarlo. Per questo, vi comunico che Lunedì 25 aprile alle h.15,00 si terrà il suo funerale a Fiano Romano presso la Chiesa di Santo Stefano Protomartire.”

Queste sono le sue parole, comunicate direttamente tramite il profilo ufficiale del padre. Pare inoltre che il famoso cantante ci ha lasciati per via di un’arresto cardiaco. Il dispiacere è immenso e si presume che tutti i compagni del gruppo piangeranno insieme alla famiglia ai funerali. Attualmente, come vi abbiamo detto inizialmente, si trova all’interno del programma di Ilary Blasi, ancora non si conoscono le sue decisioni a riguardo.

È possibile che l’attuale concorrente voglia abbandonare il programma per essere presente ai funerali, questo però non è ancora stato confermato. Non si esclude però che il concorrente voglia comunque proseguire il suo percorso non affrontando così di petto questo tragico momento.