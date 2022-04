Sei pronto? Questo centesimo che hai in tasca ti cambierà la vita | Vale 50.000 euro

Le monete da un centesimo al loro arrivo con l’entrata dell’euro hanno da subito suscitato un certo disappunto, piccole e per certi versi quasi inutili.

Siamo stati inclini in breve tempo a relegarle all’interno di scatole e barattoli, talmente poco era il loro valore da non considerale o quasi.

La numismatica è un hobby e un’arte con un seguito mondiale che consiste nel collezionare, scambiare, vendere e trovare monete antiche.

Alcune di essi potrebbero non avere un grande valore. Tuttavia ce ne sono altri che, per il loro tempo di circolazione e fabbricazione, riescono ad essere molto ambiti e, quindi, costano parecchio.

Se ci dedichiamo (o vogliamo dedicarci) a questo tipo di collezionismo e disciplina, la prima cosa che dobbiamo sapere fare è catalogare e scoprire il valore delle monete che abbiamo in mano, poiché possono valere un molti soldi.

Ovviamente è bene sapere da dove proviene la moneta che teniamo in mano. Conoscere ad esempio in quale data è stata coniata, a quale paese e periodo storico appartiene.

Tutti questi dati sono rilevanti e si possono trovare compilando i dati che compaiono sulla moneta stessa. Sapere valutarne lo stato, significa che le monete macchiate e sporche varranno meno di quelle che, ad esempio, non sono mai state in circolazione.

Tra gli elementi che rendono rara, e per cui appetibile ai collezionisti una moneta abbiamo gli errori di conio. In questo caso sono proprio questa imperfezioni che rendono unica anche una moneta da 1 centesimo.

Il riscatto, in termini economici che si è scoperto ha una semplice monetina da un centesimo è davvero sorprendente: 1 centesimo che può valere fino a 50 mila euro.

Ogni Paese stampa le proprie monete, sceglie le effigi da rappresentare e le ricorrenze da apporre su determinate monete.

Infatti per quanto sia la Banca centrale europea (Bce) a decidere la quantità di denaro stampare nel complesso in Europa, questa operazione viene svolta degli stabilimenti delle varie banche nazionali.

Singolare è quanto avvenuto in Germania. Qui per errore sono state coniate le monete da 1 centesimo, non con u errore di “stampo”, ma su un metallo destinato alle monete da 10 centesimi.

Questo è stato il prezzo battuto su un sito di aste online, 50 mila euro, ma si può facilmente intuire che non sia l’unico esemplare in circolazione, nascosto appunto in qualche barattolo.

Infatti i tecnici addetti alla produzione del centesimo non si sono accorti subito dell’errore, e diverse di queste monetine europee potrebbero essere arrivate fino a noi.