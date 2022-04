Romina Carrisi, la figlia di Al Bano si è innamorata di un 50enne: proprio lui | Lavora in RAI

La figlia del famoso cantante italiano Al Bano, Romina Carrisi, ha perso completamente la testa per un uomo molto più grande di lei. Scopriamo insieme di chi si tratta e come si sono conosciuti i due.

In questi ultimi mesi il padre della ragazza ha avuto puntati contro di sé innumerevoli riflettori per via delle dinamiche avvenute nella sua vita privata, le quali sono state raccontate da lui stesso tramite varie interviste. Questa volta però ad attirare particolarmente l’attenzione verso di sé è proprio sua figlia. Per chi non lo sapesse lei attualmente sta vivendo un periodo molto particolare della sua vita. La sua carriera ha iniziato a prendere il decollo e pare che, per il momento, tutto proceda per il verso giusto.

Inoltre, da poco tempo, la donna ha iniziato a ricoprire un ruolo anche molto importante all’interno del mondo dello spettacolo. Attualmente la ragazza si ritrova particolarmente indaffarata per via dell’offerta di lavoro che la stessa Rai le ha proposto. Per chi non lo sapesse lei è l’opinionista di Oggi è un altro Giorno, siede quindi al fianco di Serena Bortone ogni giorno nello studio di Rai Uno.

Questa nuova offerta di lavoro però pare che non le abbia giovato solo ed esclusivamente una stabilità nell’ambito professionale ma perfino nella sua vita privata. Vediamo quindi come procede la sua vita sentimentale.

Romina Carrisi, con chi è fidanzata? La notizia fi il giro d’Italia: lui è molto più grande dei lei

Come dicevamo, questa proposta lavorativa le ha concesso innumerevoli opportunità, ed anzi ha fatto si che la sua quotidianità scoprisse attimi inimmaginabili. Secondo quanto si vocifera e secondo quanto riportato da alcune testate giornalistiche, la donna attualmente è serenamente impegnata con un uomo molto più grande di lui. A riportare in primis la notizia è staro il rinomato settimanale Diva e Donna. Il quale ha perfino condiviso alcuni scatti della coppia.

Secondo quanto riportato i due sono stati beccati dai paparazzi durante un’uscita piena di alcuni gesti dolci, come ad esempio delle semplici coccole. Il tutto è apparso molto strano e e per questo motivo infatti la notizia ha fatto così tanto scalpore.

Attualmente non si conosce molto di lui, perfino il suo nome rimane un mistero ancora irrisolto. L’unica certezza però è che la differenza di età davvero molta. Pare inoltre che al loro storia sia iniziata fra le mura degli studi della Rai, dove entrambi attualmente lavorano.