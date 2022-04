Muffin cioccolato e fragole, perfetti per la primavera: dopo 10 minuti trovi solo briciole

La preparazione dei muffin cioccolato e fragole è alquanto semplice, si tratta di dolcetti sfiziosi ideali per la colazione o per una sana merenda.

La parola muffin deriva dalla parola francese moufflet, termine spesso applicato al pane e significa soffice.

Muffin cioccolato e fragole

I muffin si possono preparare per farne delle creazioni sia dolci che salate, come ad esempio muffin al mais o formaggio, o per una varietà di dolci come i muffin al mirtillo, alla banana ed anche i muffin cioccolato e fragole. Una unione perfetta super golosa e sana che in particolare nel periodo delle fragole non si può non preparare.

In totale la preparazione dei muffin cioccolato e fragole richiede poco tempo, alla fine il risultato saranno dei deliziosi soffici muffin, simili in parte ai cupcake.

Questi tipologie di dolcetti sono molto apprezzati sia dai grandi che piccini. Un bicchiere di latte e un muffin sono perfetti per fare una sana e sostanziosa merenda, vedrete dopo 10 minuti non ne resterà traccia.

Ingredienti per la preparazione di 10 muffin

150 grammi di Zucchero

200 ml di Latte

100 ml Olio di girasole

2 Uova

80 grammi di Cioccolato fondente

220 grammi di Fragole

2 cucchiai di Cacao amaro

1 cucchiaino di estratto di Vaniglia

10 grammi di Lievito istantaneo

Come preparare dei deliziosi muffin cioccolato e fragole

Per prima cosa dopo aver lavato accuratamente le fragole, con un coltello asportiamo le foglioline verdi. Quindi tagliamo le fragole a piccoli pezzi, mettendole in una ciotola che metteremo da parte.

Quindi in una ciotola capiente rompiamo le uova intere, uniamo l’olio di Girasole, il latte e l’estratti di vaniglia, infine mescoliamo gli ingredienti facendoci aiutare da una frusta.

Dopo aver preso un’altra ciotola versate al suo interno il cacao, il lievito e la farina setacciati, il cioccolato che avrete tritato molto bene e lo zucchero e mescolate insieme gli ingredienti.

Ora potete unire gli ingredienti delle due ciotole mescolando il tutto. Infine, dopo aver conservato delle fragole per la decorazione, incorporate anche le fragole tagliate a pezzetti.

Una volta che miscelati gli ingredienti potete distribuire il composto negli stampi per i muffin con i pirottini. Una volta terminato decorate con i pezzetti di fragole rimaste.

Dopo aver portato il forno a 180°C, mettiamo in forno lo stampo per 15–20 minuti circa. Passato il tempo di cottura i muffin sono pronti per essere serviti.

Con la divisione degli ingredienti liquidi da quelli solidi, mescolare gli ingredienti in due ciotole diverse, aiuta a fare dei muffin morbidi e non spugnosi.