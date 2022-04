Manuel fuori controllo, mette le mani proprio lì: Lulù senza vergogna la mostra a tutti | FOTO

Scatto completamente inaspettato quello che ritrae i due giovani ex gieffini, Manuel Bortuzzo e Lulù Selassié. Nessuno se lo sarebbe mai potuto immaginare.

La loro storia d’amore è iniziata sotto gli occhi di tutti gli italiani per via della loro avvicinamento sentimentale all’interno della casa del Grande Fratello Vip. Inizialmente l’ex concorrente non desiderava creare una vera e propria relazione con lei ed anzi, si era perfino allontanato senza darle alcuna spiegazione. Condividendo lo stesso tetto però, per un motivo o per un altro, si sono nuovamente avvicinati.

Sono molte in realtà le critiche ricevute agli esordi di questa storia sentimentale, i fan della ragazza infatti accuravano l’ex gieffino di essersi avvicinato a lei solo ed esclusivamente per via della sua notorietà. D’altro canto, gli insulti sono volati perfino sul nome della ragazza, la quale ha dovuto dimostrare alla famiglie di Manuel di tenere a lui in un modo incredibilmente reale e sincero.

Dopo aver superato questa fase inziale i due hanno iniziato a condividere ogni momento della loro giornata e, perfino dopo l’uscita dal GF Vip, hanno continuato a convivere insieme. Ebbene si, attualmente viaggiano l’uno in direzione della casa dell’altra. I progetti per il futuro però sono davvero molti ed i due non vedono l’ora di realizzarli insieme.

Manuel Bortuzzo e Lulù, lo scatto lascia tutti letteralmente senza parole

Per chi non lo sapesse, anche se entrambi sono molto distanti dal gossip che circola sul loro nome, negli ultimi giorni è circolata una voce del tutto inaspettata che ha fatto preoccupare i fan. Una voce in particolare infatti li vedeva come protagonisti indiscussi, trattava un presunto allontanamento dei due.

Questo chiacchiericcio però era fondato semplicemente su castelli di carta dal momento che entrambi sono attualmente felici e spensierati ed estremamente innamorati l’un l’altra. Nelle ultime ore infatti i due, come è loro solito fare, hanno condiviso un momento della loro giornata con tutti i loro fan.

Lo scatto però non di certo passato inosservato dal momento che la posa lascia davvero pochissimi dubbi. L’immagine infatti li ritrae l’uno di fianco all’altra, felici, mentre si abbracciano appassionatamente. Come potete ben vedere però i due non si stanno semplicemente abbracciando, anzi. Si nota infatti la mano dell’ex concorrente che tiene, letteralmente parlando, il seno scoperto della ragazza in pigiama.

Ma dove mette le mani?😂 — callmegin (@Gossip14378601) April 21, 2022

In molti si sono indignati nel vedere uno scatto del genere, altri invece hanno pensato che, vedendo il tuto da un certo punto di vista, i due non hanno fatto nulla di male in realtà. Hanno semplicemente pubblicato ciò che accade realmente nella loro vita privata e questo loro gesto è stato appoggiato da molti. Dal resto i due non sono di certo i primi a condividere scatti del genere. Comunque quasi innocui a differenza di molti altri già presenti sui social media.