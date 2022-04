Isola dei famosi, Ilary vuole la protagonista indiscussa di UeD | Proprio lei sbarca in Honduras

In arrivo un nuovissimo volto all’interno del programma di Ilary Blasi, L’Isola dei Famosi, prende parte al cast l’amatissimo volto di UeD. Ecco di chi si tratta.

Il programma della famigerata conduttrice Ilary Blasi continua a riscuotere un successo davvero inimmaginabile. Tutti i naufraghi che tuttora soggiornano sull’isola si ritrovano davanti a innumerevoli sfide nell’arco delle loro giornate. Ad oggi però sono svariati i concorrenti che, per un motivo o per un altro, hanno dovuto o voluto abbandonare il reality. D’altronde, in molti pensano che sia abbastanza facile vivere in determinate condizioni, anche perché dietro ogni loro movimento vi sono gli addetti che monitorano la situazione costantemente.

Nonostante questo però, questi ultimi non possono affatto interferire nelle dinamiche ed anzi, possono intromettersi solo se la sicurezza dei concorrenti viene messa in discussione. Questo in parte è uno dei motivi per cui i concorrenti decidono di abbandonare, sopravvivere sull’isola è di per sé già una sfida molto ardua.

Per questo motivo infatti pare che la conduttrice voglia dare spazio a nuovi volti all’interno del suo programma televisivo. Una delle sue scelte pare sia particolarmente legata al noto dating show della famigerata Maria De Filippi. Ebbene si, secondo quanto si vocifera a breve i naufraghi daranno il benvenuto ed un nuovo volto, già molto famoso.

Isola dei Famosi, chi prenderà parte al cast del programma? Ecco tutti i dettagli

Nelle ultime ore hanno iniziato a circolare diverse notizie a riguardo, pare infatti che come vi abbiamo già anticipato la conduttrice voglia dare il benvenuto ad un altro noto volto principalmente legato ad rinomato programma Uomini e Donne. Ebbene, stiamo parlando ovviamente di Karina Cascella. A rivelare il tutto è stata proprio la diretta interessata, la quale ha letteralmente spiazzato i suoi fan. Ha deciso di comunicare la notizia tramite i suoi profili social.

Pare infatti che alla donna sia arrivata la proposta di partecipare al reality qualche tempo fa ma, per qualche motivo Karina ha deciso di accantonare la proposta di lavoro. Lei stessa quindi ha rifiutato di partecipare. Questo però non esclude affatto una partecipazione futura, è possibile che il suo volto appaia in futuro nel programma. D’altronde, per poter affrontare un’avventura del genere ci si deve sentire pronti, sia fisicamente che mentalmente.

Ognuno ha i propri tempi e per poter affrontare al meglio un percorso di questo tipo bisogna sentirsi al nel pieno delle proprie forze. Secondo voli la vedremo realmente nel programma?