Belen Rodriguez, dopo anni decide di confessare: Stefano l’ha fatto mentre era in attesa | Poverina

Dopo innumerevoli anni spinta finalmente tutta la verità riguardo il rapporto di Belen Rodriguez con Stefano De Martino. Mentre lei era incinta lui pensava a ben altro!

Come ben saprete negli ultimi mesi non si è fatto altro che parlare del presunto ritorno di fiamma della rinomata e tanto amata coppia formata dal famigerato ballerino e la showgirl. I due si sono nuovamente avvicinati quando la donna ha deciso di allontanarsi definitivamente dall’ormai famoso Antonino Spinalbese, con il quale ha avuto una figlia di nome Luna Marì. I due si sono rincontrati per la prima volta in aeroporto qualche mese fa e da allora non si sono più separati. Ad oggi continuano a condividere la propria quotidianità cercando in tutti i modi di riconquistare il tempo perso.

Per chi non lo sapesse i due, dopo la rottura hanno riprovato a ricostruire giorno dopo giorno la loro famiglia ma puntualmente, dopo ogni vittoria spuntata nuovamente un problema inimmaginabile da affrontare. Per questo motivo infatti si allontanarono definitivamente qualche tempo fa, senza però dimenticare i ben momenti trascorsi insieme.

Oggi, anche se la loro relazione è ormai nota a tutti, hanno deciso di mantenere il silenzio a riguardo godendosi ogni attimo ben lontani dagli occhi attenti dei riflettori pronti a catturare ogni singolo loro errore. Attualmente infatti non vi è una conferma dei diretti interessati anche se, entrambi, hanno spesso parlato apertamente del loro rapporto.

Belen Rodriguez racconta tutta la verità su Stefano De Martino: i dettagli a riguardo

Per chi non lo sapesse con il passare del tempo i due hanno vissuto degli attimi davvero sorprendenti. Dopo solo pochi mesi dal loro fatidico si infatti i due hanno iniziato un percorso tanto atteso dal loro pubblico. La gravidanza ovviamente ha complicato particolarmente la situazione, inoltre entrambi erano molto giovani e non sapevano esattamente come doversi comportare. Hanno quindi tentato ricoprire questo incredibile ruolo nel miglior modo possibile e, a distanza di anni, hanno mantenuto quel minimo rapporto indispensabile per non influire negativamente sulla crescita del loro figlio Santiago.

Solo qualche giorno fa la donna, durante un’intervista rilasciata a verissimo ha deciso di raccontare un aneddoto molto particolare che riguarda proprio il periodo in cui lei era incinta del piccolo Santiago. Il racconto vede inoltre come protagonista perfino la sorella Cecilia.

“Una volta abbiamo litigato io e mia sorella. Cecilia mi ha lasciata perché è tornata in Argentina per un fidanzato. Mi ha abbandonata che io ero incinta. Poi mi ha mandato la mamma in Italia, ma dopo diverso tempo. Io sono rimasta a Roma da sola, perché Stefano faceva Amici ed era un ballerino all’epoca. Lui se ne andava alle 9 del mattino e tornava alle 11 di sera.”

Queste sono le parole della famosa showgirl Belen, la quale ha deciso di raccontare uno dei momenti difficili del passato. Uno dei quali ha influenzato incredibilmente sul rapporto con il suo ex marito. A quanto pare però la burrasca è ormai passata, si vocifera perfino che Stefano voglia richiedere la mano della donna. Sarà vero?