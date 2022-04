Amici, il grande passo nella scuola di Maria: in arrivo un bel fiocco azzurro | Non vedono l’ora

In arrivo una splendida notizia nella rinomata scuola di Amici, proprio loro pronti ad esporre un bellissimo fiocco azzurro. Tutti i dettagli a riguardo: di chi si tratta.

Nelle ultime ore abbiamo assistito ad una scena davvero surreale. Come ben saprete all’interno della rinomata scuola, programma condotto dalla famigerata Maira De Filippi, vi sono tutti i giovani talenti che aspirano a diventare dei famosi professionisti nel mondo della musica e del canto. Molti sono i giovani talenti che hanno partecipato negli anni al talent, i quali oggi sono ormai delle stesse dei migliori teatri e dei cantanti di successo. Ebbene, oltre alla crescita nel mondo professionale, il programma consente a tutti i concorrenti di crescere perfino caratterialmente poiché sono tutti continuamente esposti a nuovi avventure.

Inoltre bisogna tener conto anche di innumerevoli fattori come ad esempio la condivisione del proprio spazio vitale con letteralmente degli estranei. Sconosciuti che però nel tempo si sono guadagnati un ruolo importante nelle vite di ognuno di loro. Oltretutto, come è capitato anche nelle scorse edizioni, tra loro è sono perfino nati forti sentimenti, tra cui amicizia fraterna ed amore. Ebbene si, anche se stiamo parlando si protagonisti molto giovani possiamo tranquillamente parlare di vero amore. Lo abbiamo già visto in passato come il talent di Maria sia in grado di unire sentimentalmente due persone e ad esempio Giulia Stabile e Sangiovanni ne sono la prova.

Loro però ovviamente non sono gli unici ad essersi innamorati nelle mura di Amici. Vi ricordiamo che perfino la maestra di danza, Veronica Peparini ha trovato l’amore della sua vita in uno degli innumerevoli allievi che le si sono presentanti difronte. Andreas, per chi non lo sapesse ha partecipato ben due volte al programma, aggiudicandosi poi la vittoria assoluta.

Amici, in arrivo il fiocco azzurro per due grandi volti del talent

Questa volta però l’amore sbocciato che vede innumerevoli progetti futuri è proprio quello di due giovani allievi che si sono incrociati per la prima volta proprio nella scuola. Il loro amore è nato fin dal loro primo incontro. Stiamo ovviamente parlando di Albe e Serena. Ebbene si, il fiocco rosa è in arrivo proprio per loro. Seppur entrambi siano ancora molto giovani, i due hanno già le idee ben chiare in mente.

Sia Albe che Serena sono follemente innamorati l’uno dell’altra e vogliono, ad ogni costo, uscire dal programma con la certezza di crearsi un futuro insieme. Nelle ultime ore, davanti alla conduttrice Maria, il cantante Albe ha letteralmente spiazzato i compagni e perfino la sua fidanzata parlando di matrimonio e perfino di figli, bambini che vorrebbe proprio dalla ballerina.

“È una relazione strana, nel senso che sto tanto bene, non mi era mai capitato. Ti sembro uno che non sa mantenere un matrimonio? Tutti i bambini..” – Queste sono le parole del cantante, le quali le ha confessate direttamente alla presentatrice in presenza dei compagni. Sentendo la sua confessione però, Serena ha a sua volta spiazzato i presenti dicendo: “In che senso? No Albe ma cosa dici, io voglio ballare nella vita quale bambini? A 30 anni, due maschietti.”

Ma la risposta di Serena??✈️✈️✈️🤣 pic.twitter.com/0DrKbP36zb — Marietta (@Mariettamitica) April 22, 2022

Ovviamente entrambi hanno ironizzato molto sulla questione appena trattata e attualmente non sono ancora pronti per coronare il vero sogno di entrambi. Non escludiamo però una sorpresa per il futuro.