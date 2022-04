Alex Belli e Delia Duran: clamoroso, devono tirare fuori una barca di soldi | Confessano tutto

Alex Belli e Delia Duran, clamoroso scoop. I due ex gieffini costretti a tirare fuori una barca di soldi. Finalmente confessano tutto. Nessuno si aspettava una cosa del genere.

Alex e Delia, la coppia più chiacchierata dei social

Alex Belli e Delia Duran hanno fatto tanto parlare durante la loro partecipazione alla sesta edizione del Grande Fratello Vip, il reality condotto da Alfonso Signorini che li ha visti protagonisti indiscussi per via del triangolo amoroso messo in piedi proprio dall’ex attore di Centovetrine che si è fatto portavoce del concetto di amore libero che tanto ha diviso pubblico e gli stessi coinquilini della casa.

Fuori dal bunker di Cinecittà, dopo aver vissuto alti e bassi, i due che sembravano essere arrivati a un punto di rottura, si sono riconciliati e oggi sembra che la coppia funzioni alla grande.

I due ex gieffini costretti a sborsare una barca di soldi

Alex Belli e Delia Duran sono sulla bocca di tutti.

L’italiano e la venezuelana stanno insieme da quasi 4 anni e il loro desiderio più grande, come affermato più volte anche in numerose interviste rilasciate a Verissimo da Silvia Toffanin, è quello di avere un bambino.

Per problemi dei quali però non hanno mai voluto parlare apertamente, purtroppo naturalmente il bebè non riesce ad arrivare ed ecco, dunque, che la modella venezuelana e l’ex attore di Centovetrine hanno deciso di compiere un passo importante: ricorrere alla procreazione medicalmente assistita.

La fecondazione assistita prevede un procedimento particolare che consiste nell’inseminazione degli ovociti in provette in modo tale che gli embrioni vengano poi trasferiti nell’utero, a seguito di un’importante terapia medica e farmacologica.

Chiaramente, sottoporsi a un’operazione così delicata costa tantissimi soldi. I due ex gieffini prima della fecondazione vera e propria, dovranno sottoporsi a degli esami specifici, Delia in particolare, come per esempio diagnosi genetiche pre-concezionali che si aggirano sui 500 euro e diagnosi pre-impianto che partono invece dai 3000 euro.

La modella venezuelana dovrà poi scegliere il tipo di trattamento a cui sottoporsi e ciascuno di essi ha un proprio prezzo. Per esempio, la fecondazione in vitro con donazione di ovociti costa 6000 euro mentre quella su ciclo stimolato 2800 euro, ancora, quella su ciclo naturale sui 2000 euro.

Insomma, per realizzare il loro desiderio più grande, l’ex attore e la modella venezuelana dovranno sborsare più di 10.000 euro, nulla a confronto della gioia di poter stringere, un giorno, tra le braccia il loro gioiello più prezioso.