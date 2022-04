Principe William un ‘mostro’, perde la testa: si è sbarazzato proprio di lei | Scandalo in casa reale

By

Il Principe William irriconoscibile. Sapete che cosa ha fatto il duca di Cambridge? Si è sbarazzato proprio di lei. Scandalo senza precedenti nella Royal Family.

Nessuno si aspettava che una cosa del genere accadesse proprio nella Royal Family: il Principe William perde il controllo e si sbarazza di lei. Impensabile.

Il Principe William fuori di testa

Il primogenito di Carlo e Lady Diana si è sempre contraddistinto per la sua pacatezza e il suo sorriso magnanimo che fin da piccolino ha conquistato il cuore dei sudditi inglesi. Il duca di Cambridge è amatissimo in tutto il mondo e rappresenta il modello perfetto di reale inglese.

Sempre attento al protocollo, al fianco della Regina e del padre, pronto ad assolvere tutti i suoi doveri istituzionali, sarà sicuramente un degno sovrano per una monarchia così importante come quella inglese.

Eppure, anche lui ha perso la pazienza e ha mostrato un lato che nemmeno Kate conosceva. Sapete che cosa ha fatto il primogenito di Carlo e Lady Diana, nonché nipote prediletto della Regina Elisabetta? Si è sbarazzato proprio di lei.

Il duca di Cambridge si sbarazza di lei

Nessuno si aspettava un colpo di testa del genere soprattutto da parte del Principe William. Sempre tranquillo ed educato, anche lui ha perso la pazienza. Sapete che cosa ha fatto il duca di Cambridge? Si è sbarazzato di lei. Non stiamo parlando di Kate Middleton che continua ad essere la sua dolce metà, bensì di sua suocera Carole.

Anche nelle famiglie reali, i rapporti tra suocera e genero non sono sempre così semplici da affrontare e il nipote prediletto della Regina Elisabetta lo ha potuto constatare in prima persona.

Alcune fonti vicine alla Royal Family fanno sapere che il duca di Cambridge non è mai andato particolarmente d’accordo con la mamma di Kate, Carole Elizabeth. La donna, dal carattere forte, si è intromessa più volte anche nelle questioni di coppia della figlia e del genero.

Il suo atteggiamento troppo invadente avrebbe infastidito, non poco, il Principe William che la considera ancora oggi una donna eccessivamente presente nella loro vita. Sempre al fianco della adorabile Kate, Carole non perde occasione per dare lezioni di vita ai Cambridge ed educare la figlia a diventare una mamma modello.

Addirittura, dopo la nascita del principino Louis, racconta un parente della coppia al Daily Mail, Carole Middleton si è trasferita nella proprietà di Anmer Hall insieme a Kate e William dando istruzioni ai neogenitori su come comportarsi con il piccolo di casa Windsor. L’invadenza di Carole ha così infastidito il Principe William che il duca, alteratosi con la suocera, l’avrebbe invitata a lasciare la casa e a non intromettersi più nella loro famiglia. Proprio per questi motivi è stato definito un mostro dalle più importanti riviste inglesi.