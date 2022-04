Massimiliano Rosolino scomparso dall’Isola dei Famosi: ora si scopre perché l’hanno ‘sbattuto fuori’

Il posto di inviato all’Isola dei Famosi quest’anno non è più di Massimiliano Rosolino. Vediamo il perché di questa decisione.

Il celebre campione di nuoto Massimiliano Rosolino non si è certo distinto parecchio per il suo ruolo di conduttore. Che sia stato questo il motivo della sua sostituzione?

Chi è Massimiliano Rosolino?

Il campione italiano di canottaggio Massimiliano Rosolino, oggi ultra 43 enne, ha all’attivo oltre 60 medaglie conquistate a suon di Europei, Mondiali ed Olimpiadi. Corsa e canottaggio sono state le due discipline che ha praticato di più.

La sua vita quotidiana, durante la sua carriera sportiva era caratterizzata attività fisica, naturalmente, ma anche alimentazione sana e vita in famiglia. Anche quando non ha partecipato a gare o altro, Rosolino ha raccontato di dedicare comunque un’ora al giorno, sette giorni su sette, allo sport. Soprattutto durante il lockdown, lo sportivo ha avuto modo di dedicarsi al funzionale tra le mura domestiche.

“L’imprinting sportivo resta per sempre”.

Questo è uno dei motti di Massimiliano Rosolino che, però, nel corso della sua carriera, ha deciso di dedicarsi ad una parentesi televisiva: quella da inviato all’Isola dei Famosi.

Perché non è più l’inviato dell’Isola dei Famosi

Massimiliano Rosolino, com’è noto, è stato inviato in Honduras per l’Isola dei Famosi. Il campione di nuoto, in un primo momento, è stato apprezzato in quelle vesti particolarmente inedite. Purtroppo, però, il campione di nuoto, ha avuto non pochi problemi, soprattutto all’inizio, quando le sue dirette erano costellate dall’ansia e dall’emozione.

Successivamente, però, Rosolino è diventato uno dei protagonisti unici. In particolare, le sue gag insieme ad Ubaldo Lanzo hanno fatto ridere il pubblico. Nonostante questo, lo sportivo non è stato riconfermato. Al suo posto, è tornato Alvin, conduttore ed inviato storico del programma.

Si vocifera che Rosolino abbia subito un tradimento alle spalle. Un tradimento dovuto al pubblico e a ciò che hanno detto sui social sul suo conto. Le persone sui social hanno iniziato a fare paragoni tra lui, Rosolino ed Alvin. Alcuni degli affezionati del programma hanno notato ed apprezzato la professionalità e la precisione di Alvin paragonata alle insicurezze di Rosolino. Quest’ultimo, a detta del pubblico, sembra che non riuscisse neanche a raccapezzarsi con le regole dei giochi.

Non ci resta che aspettare se Massimiliano Rosolino pubblicherà qualche replica ai questi commenti di fuoco circa la sua conduzione non proprio perfetta.