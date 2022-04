Ecco in che modo si è presentata Ida Platano durante una puntata di Uomini e Donne, sconvolgendo la conduttrice Maria De Filippi.

Una delle protagoniste indiscusse del trono over di Uomini e Donne è sicuramente Ida Platano, amatissima dama sempre al centro dell’attenzione del dating show.

Nel corso di una puntata di Uomini e Donne, la donna si è presentata in un modo davvero particolare, che ha lasciato a bocca aperta Maria De Filippi e tutto il pubblico televisivo.

Ultimi aggiornamenti sul percorso di Ida Platano

Ida Platano stava portando avanti la sua frequentazione con il cavaliere del trono over Alessandro.

A un certo punto, però, la conoscenza tra i due si è interrotta, quando Ida ha manifestato l’intenzione di dare vita a qualcosa di serio, mentre Alessandro ha ammesso di non essere innamorato.

Poco dopo l’interruzione del rapporto, è tornato inaspettatamente in studio Riccardo Guarnieri, ex cavaliere del trono over e storico ex fidanzato di Ida.

Tra i due c’è stato un immediato confronto, seguito da un’esterna nella quale Ida spiega il suo punto di vista a Riccardo riguardo le sue nuove frequentazioni.

A quanto pare, in base a ciò che risulta evidente dalle ultime puntate del dating show, la donna risulterebbe ancora presa da Riccardo e non le andrebbe male un ritorno di fiamma.

Dal suo canto, Riccardo, invece, sembra proprio aver voltato pagina ed essere intenzionato a iniziare nuove conoscenze. Nessuno esclude, però, che più avanti il cavaliere si riscopra ancora innamorato della sua ex.

Nel frattempo, Ida continua a imporsi come protagonista assoluta del programma, assieme a Gemma Galgani. Nel corso di una delle ultime puntate di Uomini e Donne, infatti, la giovane si è presentata in un modo che ha lasciato a bocca aperta tutti, specialmente la conduttrice Maria De Filippi.

Ecco come si è presentata in studio

Nel corso di una delle ultime puntate del trono over di Uomini e Donne, Ida Platano si è presentata in studio in un modo che ha lasciato letteralmente allibita Maria De Filippi.

Ecco il video che mostra la situazione che si è verificata:

Ma che ha fatto Ida? 😱😍 pic.twitter.com/1Qk0icFViq — Marietta (@Mariettamitica) April 23, 2022

Come potete ben vedere la famosa dama di Uomini e Donne, nella scorsa puntata del programma, si è presentata con un look completamente diverso. La stessa conduttrice Maria De Filippi è rimasta senza parole davanti alla sua folta chioma dal riccio afro. E voi cosa ne pensate? Amate il personaggio di Ida Platano o concordate con le opinioni di Tina Cipollari sul suo conto?