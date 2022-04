Ezio Greggio uno dei conduttori più amati del piccolo schermo, milioni di telespettatori sono curiosi di scoprire di più sulla sua vita privata. In molti non sanno che il presentatore ha un figlio di una bellezza straordinaria: vediamolo.

Ezio Greggio oltre ad essere uno dei conduttori più noti della televisione italiana è anche un padre di due bellissimi figli, Giacomo e Gabriele. Quest’ultimo ha attirato l’attenzione del pubblico con il suo incredibile fascino: conosciamolo meglio.

Ezio Greggio: vita privata

Ezio Greggio, l’amatissimo conduttore di Striscia la Notizia è nato a Cossato in provincia di Biella. Nato il 7 aprile 1954 sotto il segno dell’Ariete. Della sua carriera sappiamo quasi tutto, a differenza della sua vita privata che ha sempre cercato di tutelare.

Attualmente è legato alla bellissima 29enne Romina Pierdomenico. Lei ha partecipato a Uomini e Donne in veste di corteggiatrice ed è arrivata anche sul podio di Miss Italia 2012. La loro storia d’amore ha fatto molto discutere dato che c’è una notevole differenza d’età.

Però, anche in passato, precisamente dal 2009 al 2018 è stato fidanzato con una ragazza più giovane di lui di ben 34 anni di nome Simona Gobbi. Ma Ezio Greggio è stato sposato per tantissimo tempo con la spagnola Isabel Bengochea.

Per lui fu una delle relazioni più importanti, dato che dal loro amore sono venuti al mondo: Giacomo e Gabriele. Oggi i ragazzi sono adulti e solamente Gabriele fa parte del mondo dello spettacolo: conosciamolo meglio.

Chi è Gabriele Greggio: vita privata e carriera

Gabriele Greggio, attore e rapper, ha conquistato tutti con il suo fascino da playboy proprio come suo padre Ezio. Dalle immagini che circolano in rete possiamo notare la clamorosa somiglianza tra i due.

Attualmente il 28enne vive in Inghilterra a Londra e il suo sogno è diventare un attore di successo. Già è molto conosciuto, ma per imparare al meglio il mestiere ha deciso di studiare recitazione a New York per poi trasferirsi alla University of Arts di Londra.

Gabriele è un ragazzo davvero in gamba, parla addirittura ben cinque lingue. Ha deciso di intraprendere questo percorso senza l’aiuto del suo conosciutissimo cognome. I suoi genitori sono divorziati, ma lui ha un bellissimo rapporto con entrambi.

Spesso sui social, Ezio pubblica degli scatti insieme ai suoi due figli, ma il popolo del web è rimasto particolarmente colpito dal fascino di Gabriele. Occhi profondi, labbra carnose e fisico da urlo, impossibile che passi inosservato.