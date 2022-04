“Era pianificato”, clamoroso errore degli autori all’Isola dei famosi | Il pubblico ha sgamato tutto

By

Agli attenti telespettatori di Canale 5, non sfugge proprio nulla. Nelle scorse ore, a L’Isola dei Famosi, il pubblico a casa si è accorto di un clamoroso errore degli autori del reality. Sul web le polemiche non si sono fatte attendere.

La nuova edizione de L’Isola dei Famosi sta riscontrando un notevole successo, grazie alla simpatica conduttrice Ilary Blasi e ai suoi due agguerritissimi opinionisti, Nicola Savino e Vladimir Luxuria. Ma non per questo tutto gli è perdonato, nelle scorse ore è accaduto l’impensabile: scopriamo cosa è accaduto.

L’Isola dei Famosi, il clamoroso errore

Senza dubbio, l’Isola dei Famosi è uno dei reality più difficili di sempre. I naufraghi devono affrontare la stanchezza, la fame e tantissime altre sfide che il reality mette a disposizione. Per non parlare dei terribili mosquitoes, del maltempo o anche del forte caldo.

Non è affatto una passeggiata, inoltre, devono tener vive le dinamiche per dar comunque spettacolo ai telespettatori che li seguono. La nuova edizione de L’Isola dei Famosi, sta comunque ottenendo dei grandi risultati.

Il pubblico segue con molta attenzione il reality, infatti, nelle scorse ore, alcuni telespettatori hanno notato un clamoroso errore da parte degli autori della trasmissione: scopriamo cosa è accaduto.

L’Isola dei Famosi, il pubblico ha sgamato tutto | E’ polemica

Come abbiamo già detto L’Isola dei Famosi è un reality molto difficile per i vip che vi partecipano. Anche se diversi anni fa, spuntò un’indiscrezione in cui si parlava che al di fuori delle telecamere, i naufraghi venivano segretamente riforniti con del cibo.

Nessuno ha mai confermato questa notizia, ma nelle scorse ore, alcuni telespettatori hanno notato qualcosa di veramente bizzarro. Nel dettaglio, il rapper Blind avrebbe catturato un pesce in acqua vicino alla riva.

Un episodio che ha scatenato diverse perplessità, infatti, numerosi utenti hanno accusato la produzione de L’Isola dei Famosi di aver buttato del pesce surgelato in mare, per far mangiare i naufraghi.

Raga ma quel pesce l’hanno buttato apposta in mare dai 😂 #isola — francesca (@francisx150) April 20, 2022

In poco tempo è scoppiata una gigante polemica, chissà se nella prossima puntata Ilary Blasi cercherà di far maggior chiarezza sulla questione, dato che in tantissimi si sono accorti di questo clamoroso “errore”.