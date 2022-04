Cristiano Malgioglio single? Macché, si è scelto un bellissimo 30enne | Accipicchia!

Il famoso Cristiano Malgioglio non è affatto single, chi è il suo nuovo amore e da quando condividono le proprie giornate insieme? Ecco tutti i dettagli a riguardo.

Come ben saprete lui alle sue spalle ha innumerevoli anni di carriera ed il suo nome risuona negli studi televisivi ormai da diverso tempo. Grazie alla sua carriera ed alla sua spiccata simpatia ha conquistato il cuore di tutti noi. Diverse volte inoltre ha partecipato a numerosi reality come ad esempio il Grande Fratello Vip. All’interno della casa ha rapito tutti con il suo carisma e con la sua ironia incredibile.

Come dicevamo infatti, al rinomato programma condotto dal famigerato Alfonso Signorini ha partecipato svariate volte. Inoltre, in una delle tante edizioni di quest’ultimo ha perfino ripreso i concorrenti presenti poiché agli occhi degli italiani il reality stava ormai perdendo il suo inestimabile valore. Insomma, lui è proprio un personaggio che importante nel mondo dello spettacolo italiano.

Questa sua notorietà però, come spesso accade, va ad intaccare la sua vita privata. Per questo motivo infatti l’uomo ha deciso di mantenere un discreto livello di privacy. Negli anni di fatto sono trapelate sul suo conto davvero pochi scoop riguardo la sua vita privata e specialmente riguardo alla sua vita sentimentale. Nonostante questo però, con il passare del tempo lui stesso ci ha deliziati con dei dettagli molto succulenti.

Cristiano Maglioglio, chi è il suo attuale fidanzato? Non ci crederete mai

Come vi abbiamo già anticipato, spesso il famoso personaggio televisivo ha svelato alcuni piccoli particolare direttamente nelle varie interviste da lui rilasciate. Ad oggi possiamo infatti confermare che il suo cuore è appartenuto a diversi uomini, dei quali però si conosce solo ed esclusivamente il cuore. Dovete inoltre sapere che, a quanto pare, a lui non piace affatto condividere la propria quotidianità con il suo partner.

Pare infatti che non riesca a gestire alcune situazioni poiché ha una paura innata che gli consente di viversi determinati momenti. Per questo motivo infatti la maggior parte delle sue relazioni sono state vissute a distanza. Ebbene si, per chi non lo sapesse ha legato con uomini di ogni nazionalità.

Qualche tempo fa, durante un’intervista, lui stesso ha confessato il tutto, ed anzi ha perfino affermato che l’allora fidanzato conduceva la propria vita ad Istanbul. Lui si chiamava Michael ed aveva solo 38 anni. Successivamente però, dopo aver condiviso molto con lui, i due pare che si siano nuovamente allontanati.

Ad oggi, secondo quanto si vocifera, il suo cuore è nuovamente impegnato con un uomo di cui non si conosce praticamente nulla. Ogni dettaglio infatti è sconosciuto a tutti, perfino il nome non è stato rivelato. Di questo nuovo amore si conosce solo ed esclusivamente l’origine.

“Ho incontrato quest’uomo al Gran Bazar. Gli ho sorriso, lui mi ha sorriso. Ci siamo sorrisi. Questa storia va avanti da un anno, lui è un uomo riservato come d’altronde lo sono io.“ – Queste sono le sue parole, le quali potrebbero confermare le chiacchiere sul suo conto.