Bucato, il trucco del palmo ti rivoluzionerà la vita: risparmi tempo e una montagna di soldi

Con le bollette alle stelle, oggi bisogna fare ancora più attenzione agli sprechi di energia, acqua e prodotti con un occhio di riguardo per la manutenzione degli elettrodomestici. La lavatrice è l’elettrodomestico più energivoro in casa se non viene utilizzato in modo corretto. Per fare il bucato, in genere si spreca tanta energia ed acqua e, spesso, i risultati non sono dei migliori.

Gli esperti svelano un trucco semplice ed efficace per risparmiare su acqua ed energia ed ottenere un bucato perfetto e pulito.

Scopri il trucco. E’ un trucco davvero semplice che consente di farti risparmiare.

Bucato: come risparmiare tempo e denaro con il trucco del palmo

Molti non sanno che si può risparmiare acqua, energia e tempo con un metodo vincente: il trucco del palmo.

Serve a non far lavorare troppo sotto sforzo la lavatrice e, di conseguenza, a risparmiare energia attraverso il controllo della temperatura.

Un bucato corretto prevede di non superare i 30°. Prevede anche di non azionare mai una lavatrice con un mezzo carico o, al contrario, stracolma. Un cestello stracarico fa sprecare più corrente elettrica. Questa è una delle regole di base per utilizzare correttamente la lavatrice.

Oltretutto, un cestello troppo carico non permette di far circolare bene l’acqua e il detersivo tanto che il bucato resta macchiato o sporco. Le accortezze, quando si utilizza la lavatrice, sono diverse ma la capienza del cestello è il primo fattore da considerare.

Come regolarsi con la quantità di abiti e tessuti da inserire nel cestello? Rispondendo a questa domanda, gli esperti svelano il trucco del palmo per un lavaggio perfetto. Ecco come si fa.

Come funziona il trucco del palmo

Il trucco del palmo è semplice. Ecco come si fa.

Inserisci la mano nel cestello e prendi le misure: tra parete del cestello e panni da lavare deve passarci un palmo di mano.

Con questo sistema puoi misurare il carico giusto prima di avviare la lavatrice.

Ti spieghiamo perché deve passarci un palmo di mano: lasciando questo spazio detersivo e acqua possono scorrere liberamente per lavare bene il bucato.

Un carico corretto del cestello permette di ottenere i migliori risultati: riduce i tempi di lavaggio, fa risparmiare corrente elettrica ed acqua e permette alla lavatrice di durare più a lungo, di usurarsi meno.