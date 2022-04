Rocio Morales, ma l’avete capito con chi stava? Proprio con lui | Era ancora Miss Bova

By

Rocio Morales e Raoul Bova ai ferri corti? Arriva uno scoop clamoroso: la bella spagnola ha tradito l’attore italiano proprio con lui.

Rocio Morales è nei guai. L’attrice spagnola ha tradito Raoul Bova quando era già la sua compagna ufficiale. Con chi? Scopriamolo.

Rocio Morales è nei guai

Rocio Morales è una delle donne più belle che il mondo dello spettacolo italiano abbia avuto il piacere di accogliere. Spagnola, dal fisico prestante e dal sorriso smagliante, sembra una divinità.

Di lei si è innamorata non solo tutto il mondo ma un uomo in particolare, Raoul Bova. L’attore italiano e l’attrice spagnola fanno coppia fissa da più di 10 anni e sono genitori di due meravigliose bambine, Luna e Alma.

I due si sono conosciuti sul set del film Immaturi. Lei allora 25enne, era un’attrice in erba mentre lui, con una fama che precede il suo nome, era in crisi con la moglie Chiara. E colpo di fulmine fu: nel giro di pochissimo tempo i due sono diventati una coppia ufficialmente.

Sebbene, come tutti, anche loro abbiano vissuto degli alti e bassi, questa volta sembra che una crisi più forte stia facendo vacillare il loro amore. Sapete che cosa è successo? Spunta fuori uno scoop inatteso: l’attrice spagnola ha tradito Raoul Bova.

L’attrice spagnola ha tradito Raoul Bova

Rocio Morales questa volta è davvero nei guai. Arrivano delle rivelazioni scottanti sulla bella spagnola che, a quanto pare, ha tradito Raoul Bova quando i due erano già fidanzati. L’amante in questione ha il nome di Alex Casademunt.

Attore e cantante spagnolo famosissimo, è stato legato alla Morales per oltre 4 anni e mezzo. I due hanno iniziato ad avere problemi di coppia quando Rocio è stata scelta come attrice per il film Immaturi.

Avevano in progetto di sposarsi e lei aveva ricevuto da lui anche l’anello di fidanzamento ufficiale acquistato nella gioielleria del padre di lei, gioielliere molto famoso a Granada.

L’attrice spagnola, nel periodo in cui lei era già in coppia con l’attore italiano, l’ha tradito proprio con lui. Di ritorno da un viaggio in Turchia fatto con un impresario italiano che poi si scoprirà essere proprio Bova, i due si sono rivisti e hanno fatto l’amore.

Poi, la Morales scompare e non dà più notizie di sé al connazionale. Qualche giorno dopo il loro ultimo incontro, Casademunt scopre dai giornali che la Morales era la nuova fiamma dell’attore italiano.

Purtroppo l’ex amante della bella spagnola è deceduto lo scorso anno a causa di un incidente e qualche mese prima del triste episodio, ha rilasciato un’intervista al settimanale Chi in cui ha sganciato questa bomba clamorosa.